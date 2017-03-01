Энергоэффективность - как часть стратегии новой экономики

Владимир Пехтин, президент Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Леонид Питерский, руководитель Аппарата Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Анатолий Комаров, председатель комитета по саморегулированию предпринимательства и профессиональной деятельности Московской ТПП Лариса Баринова, председатель Технического комитета ТК 400, первый заместитель Председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства

28 февраля в рамках XII Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» прошла панельная дискуссия «Реализация мероприятий «дорожной карты» по энергоэффективности в части актуализации нормативно-правовой базы и разработки типовых проектных решений». Организаторами конгресса выступили Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, Национальное объединение строителей, Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и НО «АПИК». Посетили дискуссию и корреспонденты порталов RusCable.Ru и ЭНЕРГОСМИ, информационных партнёров конгресса.

Открыл пленарное заседание Владимир Пехтин, президент Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Он отметил, что деятельность конгресса не проходит бесследно: «Многие решения, которые мы обсуждали на предыдущих форумах, в промежутках между форумами, имели довольно широкое распространение и реализацию. Итоги дискуссий наших форумов легли в основу принятой правительство в сентябре прошлого года дорожной карты по повышению энергоэффективности (прим. ред. ссылка). Появление этого документа – огромный шаг вперёд по пути повышения энергосбережения и энергоэффективности. Реализация мероприятий дорожной карты уже начались, и её разделы охватывают соответствующие поручения федеральным министерствам».

«Так к апрелю 2017 года необходимо запершить работу над новой редакцией правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов и требования к указателям класса энергоэффективности многоквартирного дома, размещаемых на фасадах зданий. Данная редакция новых правил будет содержать изменения в части учета и анализа отдельных элементов коммуникаций многоквартирных домов, устройств и технологий, включая инженерные системы и их эксплуатационные свойства. В апреле же планируется завершить работу над справочником наиболее эффективных технологий, способствующих энергосбережению и энергетической эффективности многоквартирных домов, и справочник наиболее эффективных технологий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий и сооружений, которые будут размещены в ГИС ЖКХ и ГИС в области энергосбережения. Кроме того, к июню должны разработать методические рекомендации по расчету стоимости выполнения капитального ремонта и строительно-монтажных работ, направленных на обеспечение энергоэффективности и повышения энергосбережения. Будут разработаны альбомы и справочники типовых решений для повышения энергоэффективности для зданий, строений и сооружений», – описал г-н Пехтин ближайшие планы по реализации дорожной карты.

Одна из важнейших задач в переходе к более энергоэффективной экономики – это подготовка кадров. Александр Гримитлин, президент АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», вице-президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков, рассказал о применении профстандартов для организаторов проектирования и строительства. На сегодняшний день профстандарты – добровольны для применения. Но строители пошли вперёд и в 372 ФЗ появились 2 нормы – это квалификационные стандарты и стандарты на процессы производства работ. И квалификационные стандарты уже обязательны для СРО и их членов. «Между квалификационным стандартом и профессиональным стандартом будет жесткая связка», – сказал г-н Гримитлин. Стандарты на производство работ основываются на профстандартах, и на нормативно-правовой базе, и на типовых решениях.

Ирина Волошина, директор по развитию ФГБУ НИИ «Труда и социального развития» Министерства труда и социальной защиты РФ, рассказала о национальной системе квалификаций и профессиональных стандартов, как факторе повышения квалификации труда. Система профстандартов может применяться в различных областях: работодателями, для формирования справочника профессий, для независимой оценки квалификаций, разработки основных и дополнительных образовательных программ. На сегодняшний день уже разработано и утверждено 948 профстандартов, в том числе 5 в сфере энергоэффективности. Минтрудом разрабатывается справочник востребованных и перспективных профессий, который можно найти на их сайте. Уже сформирована полная нормативно-правовая база для оценки профессиональных квалификаций и развивается инфраструктура национальной системы квалификаций. В 2017 году эту работу продолжат, кроме того идёт работа по актуализации профстандартов.

Лариса Баринова, председатель Технического комитета ТК 400, первый заместитель Председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, рассказала о совершенствования системы технического регулирования в строительной отрасли. Сейчас широко обсуждается тема нормирования по жизненному циклу здания, но никакой практической реализации концепция – по крайней мере пока что – не получила. Кроме того, на сегодня неясна система технического регулирования в связке с техническим регулированием ЕАЭС. В мировой практике существуют 3 системы нормирования: предписывающий (применяемый в частности в СНИПах), параметрический (регулирующий конечные параметры сооружения, но дающий гибкость в выборе методов этого добиться) и целевой (комбинированный, где часть жестко задана, а часть параметрами). Сегодня склоняются к третьему варианту, но конечный результат ещё не виден. Кроме того российскому бизнесу, если он хочет быть конкурентоспособным на мировом рынке, нужно ещё работать в системе управления рисками, которая сегодня в России применяется только на опасных и особо опасных объектах.

Юрий Федоров, заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России, рассказал о реализации дорожной карты по энергоэффективности. По итогам заседания государственного Совета по экологии, который прошел 27 декабря 2016 года, Президентом РФ выдан ряд поручений стратегического характера, которые в том числе предусматривают разработку модели по переходу к модели экологически устойчивого развития России и разработки модели развития низкоуглеродной экономики к 2050 году. Г-н Федоров рассказал, что оценка в снижении энергоёмкости ВВП РФ в 40% к 2020 году была слишком оптимистична, и по прогнозам снижение энергоёмкости составит 30%. Сейчас совместными усилиями МЭР, Минэнерго и других ведомств дорабатывают энергетическую стратегию РФ до 2035 года, в которой предусматривают снижение энергоёмкости ВВП, предполагается принятие стратегии до конца этого года.

Анатолий Комаров, председатель комитета по саморегулированию предпринимательства и профессиональной деятельности Московской ТПП, рассказал об реализациях программ энергосбережения. И результаты оказались, в среднем, неутешительны. По итогам 5-летних программ энергосбережения, только у 21 из 85 субъектов РФ были реальные программы. По словам г-на Комарова, для улучшения ситуации необходимо учесть ошибки и более активно информировать регионы об улучшениях и инновациях: «Существуют ряд моделей, которые позволяют, не увеличивая расходы региональных бюджетов и не повышая тарифы, всё-таки осуществлять реконструкцию, повышать энергоэффективность теплоснабжающих организаций и ресурсоснабжающих организаций».

Об итогах деятельности строительного комплекса за 2016 год рассказал Андрей Кошель, заместитель исполнительного директора Российского Союза строителей. Основной характеристикой ситуации можно считать «очень и очень непростая», в том числе из-за общего экономического спада, по словам г-на Кошеля. Наиболее острыми сейчас в строительной отрасли являются два вопроса – реформирование системы саморегулирования в сферах изыскания, регулирования и строительства и финансирование строительства. Однако прогноз на 2017 более оптимистичен – в том числе за счет стабилизации цен на нефть и оздоровлению банковской системы.

Леонид Питерский, вице-президент, руководитель Аппарата Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, рассказал о ходе реализации дорожной карты по энергоэффективности. Карта была подписана 1 сентября 2016 года, из 13 мероприятий выполнены 2, остальные планируют исполнить в течение 2017 года.

В рамках пленарного заседания обсудили и существующие отечественные разработки в сфере энергоэффективности. Так Валерий Казейкин, вице-президент Национального агентства по малоэтажному и коттеджному строительству, первый вице-президент МАИФ и МАИН, представил разработанный типовый проект дешёвого коттеджа с энергоэффективностью класса «А». А Иван Дьяков, заместитель координатора Ассоциации «Национальное объединение строителей» по г. Москве, представил решение для актуального вопроса аварийного и ветхого жилья – «реконструкция путём обстройки, надстройки и пристройки зданий при капитальном ремонте без отселения жителей», где используется энергоэффективный материал – пенобетон. Сейчас такой проект реконструкции тестируют в Москве и Московской области. Сам же этот материал уже прошел эксплуатацию и на участке МКД, и за 3 года его эксплуатации проявил себя с лучшей стороны.