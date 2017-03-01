GE и AT&T превратят Сан-Диего в умный город будущего

Умные города стали одной из основных тем Mobile World Congress. Так, в Сан-Диего к осени 2018 года появятся более 3 тысяч датчиков, которые будут встроены в фонари. Они смогут собирать анонимные данные, которые затем будут обрабатываться и использоваться в полезных приложениях — к примеру, помогут найти места для парковки. Над внедрением технологий умного города в Сан-Диего работают General Electric совместно с AT&T.



Мэр Сан-Диего объявил о заключении партнерства с General Electric. Вместе они планируют сделать Сан-Диего умным городом будущего, пишет Digital Trends. В уличные фонари города встроят 3200 датчиков, которые помогут найти места для парковки, оптимизируют трафик, повысят уровень безопасности и качество воздуха, передает Хайтек.



Эта инициатива — часть стратегии Сан-Диего по сокращению количества дорожно-транспортных происшествий и других чрезвычайных ситуаций. С помощью городских сенсоров, встроенных в фонари, можно будет быстрее реагировать на происшествия. По информации Digital Trends, над внедрением технологий умного города GE работает совместно с AT&T, и Сан-Диего — один из первых общих проектов партнеров.



В будущем количество сенсоров может увеличиться еще на 3 тысячи. Анонимная информация, собираемая этими датчиками, будет использоваться для разработки полезных приложений, к примеру, для поиска свободных парковочных мест. Умные фонари также устанавливаются в других городах мира — среди них Сан-Хосе и Лас-Вегас.



Кроме того, 14 тысяч фонарей в городе станут потреблять меньше энергии. Это позволит сократить ежегодные затраты на электроэнергию на $2,4 млн и общей расход электроэнергии на 60%. Установка новых фонарей начинается летом этого года и завершится к осени 2018 года. А к 2035 году Сан-Диего полностью перейдет на возобновляемые источники энергии и сократит количество производимых парниковых газов.



По словам Майка Зето, менеджера AT&T, в 2017-2018 годах многие города США планируют запустить свои пилотные проекты по умным городам. Эта тема, как и интернет вещей, искусственный интеллект и 5G, оказались в центре обсуждения на Mobile World Congress (MWC), сообщает Computerworld. Свой стенд и умные фонари там представила AT&T, а компания Harman показала систему Quick Predict — она контролирует вибрацию от водяных насосов или другой механической инфраструктуры, и с помощью машинного обучения предсказывает, когда уровень вибрации может привести к неприятностям.

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