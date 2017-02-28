Из-за задымления в больнице Екатеринбурга эвакуировали 90 человек

CABEX
1 марта 2017, 11:48
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
Задымление в одной из больниц Екатеринбурга послужило причиной эвакуации 82 пациентов и восьми человек персонала медучреждения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
По данным ведомства, причиной экстренной эвакуации стало короткое замыкание, пострадавших нет.
«На седьмом техническом этаже ГКБ № 1 произошло короткое замыкание. В результате дымом затянуло шестой этаж», — приводит заявление ведомства ИА «Ура.ру».
Персонал больницы оперативно до приезда пожарных организовал эвакуацию 74 ходячих пациентов, восьми лежачих и восьми сотрудников персонала отделения из терапевтического отделения шестого этажа.
На место происшествия прибыли 17 пожарных на пяти спецмашинах. Они проверили помещения больницы и проветрили их.