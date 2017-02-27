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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" подключило к электросетям мебельную фабрику в Красногвардейском районе Петербурга

Ленэнерго подключило к электросетям мебельную фабрику в Красногвардейском районе Петербурга

1 марта 2017, 10:09
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») обеспечило более 720 кВт мощности восьми корпусам предприятия по производству мебели и отделочных материалов, расположенным в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Источником питания стала подстанция 330 кВ №811 («Ржевская»).

Для создания внешней схемы электроснабжения предприятия специалисты «Ленэнерго» построили и ввели в эксплуатацию закрытое распределительное устройство 10 кВ подстанции «Ржевская», оборудовали блочную трансформаторную подстанцию, а также проложили две кабельные линии 10 кВ. При строительстве использовали кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Объекты в Красногвардейском районе входят в комплекс предприятий компании «Слотекс», производителя мебельных комплектующих. В подключенных «Ленэнерго» к электросетям корпусах будут выпускать материалы, предназначенные для производства мебели, отделки интерьеров и строительства.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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