Липецкэнерго взаимодействует с муниципалитетами по вопросу организации уличного освещения

В 2016 году энергетиками филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» была организована работа по инвентаризации сетей и приборов уличного освещения во всех сельских поселениях муниципальных районов Липецкой области.



При поддержке муниципалитетов специалистами филиала были проведены совместные проверки и контрольные рейды. По их результатам выявлено 52 834 светильника, из них 24 833 подключены незаконно, в отсутствие соответствующих договоров на технологическое присоединение, договоров энергоснабжения с гарантирующим поставщиком. По закону такие светильники подлежат демонтажу. Кроме того, являясь источником аварийных отключений электроэнергии, они создают угрозу жизни и здоровью граждан, поэтому работа по их выявлению проводится на постоянной основе.



После проведения инвентаризации главами сельских поселений были подписаны протоколы и акты с указанием объемов и конкретных адресов светильников, которые необходимо демонтировать, и включенных в договор энергоснабжения. Среди них числятся 10 475 приборов уличного освещения, которые муниципалитеты включили в договоры дополнительно, исходя из имеющихся денежных средств на оплату потребляемой электроэнергии.



Оставшаяся часть светильников подлежала демонтажу. По итогам совещания в администрации области принято решение эту работу не продолжать с одновременным заключением главами администраций и сельских поселений договоров энергоснабжения по всем светильникам.



«Липецкэнерго» напоминает, что уличное освещение является элементом благоустройства, за которое по закону отвечают главы сельских поселений. По всем вопросам, связанным с достаточным количеством светильников, уровнем освещенности улиц жителям Липецкой области следует обращаться в администрации муниципалитетов.



В свою очередь, филиал «Липецкэнерго» предоставляет возможность дополнительно включить в договоры светильники, подлежащие демонтажу, заключить индивидуальные договоры технологического присоединения уличного освещения с заинтересованными лицами, оказать содействие в реализации реконструкции сетей. «Липецкэнерго» готов обеспечить сопровождение и участие в реализации энергосервисных договоров по модернизации уличного освещения, заключаемых администрациями с инвесторами, а так же оказать помощь администрациям в определении нормативов состояния освещения территорий, предлагает оказывать услуги по комплексному обслуживанию сетей уличного освещения.