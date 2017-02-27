 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Липецкэнерго взаимодействует с муниципалитетами по вопросу организации уличного освещения

Липецкэнерго взаимодействует с муниципалитетами по вопросу организации уличного освещения

1 марта 2017, 10:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛИПЕЦКЭНЕРГО

Обсудить на форуме

99 просмотров

В 2016 году энергетиками филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» была организована работа по инвентаризации сетей и приборов уличного освещения во всех сельских поселениях муниципальных районов Липецкой области.

При поддержке муниципалитетов специалистами филиала были проведены совместные проверки и контрольные рейды. По их результатам выявлено 52 834 светильника, из них 24 833 подключены незаконно, в отсутствие соответствующих договоров на технологическое присоединение, договоров энергоснабжения с гарантирующим поставщиком. По закону такие светильники подлежат демонтажу. Кроме того, являясь источником аварийных отключений электроэнергии, они создают угрозу жизни и здоровью граждан, поэтому работа по их выявлению проводится на постоянной основе.

После проведения инвентаризации главами сельских поселений были подписаны протоколы и акты с указанием объемов и конкретных адресов светильников, которые необходимо демонтировать, и включенных в договор энергоснабжения. Среди них числятся 10 475 приборов уличного освещения, которые муниципалитеты включили в договоры дополнительно, исходя из имеющихся денежных средств на оплату потребляемой электроэнергии.

Оставшаяся часть светильников подлежала демонтажу. По итогам совещания в администрации области принято решение эту работу не продолжать с одновременным заключением главами администраций и сельских поселений договоров энергоснабжения по всем светильникам.

«Липецкэнерго» напоминает, что уличное освещение является элементом благоустройства, за которое по закону отвечают главы сельских поселений. По всем вопросам, связанным с достаточным количеством светильников, уровнем освещенности улиц жителям Липецкой области следует обращаться в администрации муниципалитетов.

В свою очередь, филиал «Липецкэнерго» предоставляет возможность дополнительно включить в договоры светильники, подлежащие демонтажу, заключить индивидуальные договоры технологического присоединения уличного освещения с заинтересованными лицами, оказать содействие в реализации реконструкции сетей. «Липецкэнерго» готов обеспечить сопровождение и участие в реализации энергосервисных договоров по модернизации уличного освещения, заключаемых администрациями с инвесторами, а так же оказать помощь администрациям в определении нормативов состояния освещения территорий, предлагает оказывать услуги по комплексному обслуживанию сетей уличного освещения.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!