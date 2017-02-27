2 − 3 марта 2017 года в Национальном исследовательском университете «МЭИ» пройдет XXIII международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика».

Цели конференции – развитие творческой активности студентов, аспирантов и молодых ученых, привлечение их к решению актуальных задач современной науки, сохранение и развитие единого научно-образовательного пространства, установление контактов между будущими коллегами. В конференции примут участие более 1000 представителей более 30 вузов России, Германии и стран Африканского региона.

Организаторами конференции выступают Министерство образования и науки Российской Федерации, Национальный исследовательский университет «МЭИ», Академия электротехнических наук, Ассоциация международных отделов высших учебных заведений (АМО), Российско-Киргизский консорциум технических университетов.

Конференцию поддерживают Молодежная секция Российского национального комитета СИГРЭ, ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» и фонд «Надежная смена».

Работа Конференции будет проходить по десяти направлениям: радиотехника и электроника, информационные технологии, электротехника, электромеханика и электротехнологии, инженерная экология, экономика и менеджмент, энергетика и экономика предприятий, ядерная энергетика и теплофизика, теплоэнергетика, энергомашиностроение, электроэнергетика​.

Впервые Конференция пройдет в рамках плана мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ на 2017 год.

«Включение в план мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ поднимет конференцию «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» на еще более высокий уровень, позволит расширить круг её участников и экспертов и усилит внимание профессионального сообщества к темам, которые поднимаются на конференции», − отмечает ректор Национального исследовательского университета «МЭИ» Николай Рогалев.

Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Наталья Ожегина подчеркнула роль Молодежной секции РНК СИГРЭ в подготовке нового поколения энергетиков: «Молодежная секция – это большие возможности для профессиональной молодежи России. Ежегодно Молодежная секция проводит ряд мероприятий, на которых будущие энергетики получают хорошие шансы показать себя. Лучшие участники и призеры мероприятий секции включаются в кадровый резерв предприятий электроэнергетической отрасли и получают право на льготное членство в РНК СИГРЭ. Мы ждем в Молодежной секции тех, кто готов проявить себя в профессии энергетика и в электроэнергетической науке».

Планируется аккредитация Конференции в Программе Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере «Участник молодёжного научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.»), а также размещение тезисов докладов участников в системе РИНЦ.

Секретарь оргкомитета: Бычкова Елена Владимировна (495) 362 73 13, 61–44, ISTC@mpei.ru