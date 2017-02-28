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Пресс-релизы

На участке цветного литья СУМЗа установлены основные плавильные агрегаты

На участке цветного литья СУМЗа установлены основные плавильные агрегаты

1 марта 2017, 15:01
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УГМК

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 На участке цветного литья, который технически перевооружает Среднеуральский медеплавильный завод (предприятие металлургического комплекса УГМК), установлены центробежная литейная машина и две индукционные плавильные печи емкостью в одну тонну расплава каждая.

Участок размещен в помещении ремонтно-механической базы, его площадь 400 м2. Сейчас здесь ведется кирпичная кладка стен для вспомогательных помещений, началось обустройство рабочих площадок. Кроме основного оборудования приобретены два литейных ковша весом 2 тонны, катковый смеситель, прибор для неразрушающего контроля отливок. Ожидается поступление нового 16-тонного мостового крана, планируется приобретение аспирационной установки для очистки отходящих от индукционных печей газов.

Модернизация участка цветного литья позволит производить на СУМЗе медное и бронзовое литье для производственных нужд всех предприятий УГМК. В частности, медные водоохлаждаемые элементы для плавильных агрегатов: кессоны различных типов, секции желобов; а также втулки, сегменты подшипников скольжения и другие изделия

На техническое перевооружение участка цветного литья СУМЗ направит около 57 млн рублей, из них на приобретение нового оборудования – порядка 32 млн рублей. Окончание всех работ, в том числе и пуско-наладочных, планируется к концу второго квартала текущего года.

Компания: УГМК
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