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Новости компаний

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" объявляет о начале весенних скидок

ОАО НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ объявляет о начале весенних скидок

1 марта 2017, 11:37
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

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С 28 февраля 2017 года ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» объявляет о начале весенних скидок. От действующих цен предоставляются скидки в размере  8%,  независимо от объема закупки.

Скидки не распространяются на кабели марок КМЭЛ.., Г-КВ.., эксклюзивную продукцию, продукцию военного назначения и кабели для нефтепогружных насосов.

 За дополнительной информацией Вы можете обращаться в Бюро информации по телефону +7 (800) 302-78-83, e-mail: bi@podolskkabel.ru.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
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