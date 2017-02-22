КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
1 марта 2017, 11:37
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
С 28 февраля 2017 года ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» объявляет о начале весенних скидок. От действующих цен предоставляются скидки в размере 8%, независимо от объема закупки.
Скидки не распространяются на кабели марок КМЭЛ.., Г-КВ.., эксклюзивную продукцию, продукцию военного назначения и кабели для нефтепогружных насосов.
За дополнительной информацией Вы можете обращаться в Бюро информации по телефону +7 (800) 302-78-83, e-mail: bi@podolskkabel.ru.