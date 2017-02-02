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Отраслевые новости: Энергетика

Почти миллион обращений поступило в центры обслуживания клиентов "СмоленскАтомЭнергоСбыт" в 2016 году

Почти миллион обращений поступило в центры обслуживания клиентов СмоленскАтомЭнергоСбыт в 2016 году

1 марта 2017, 10:43
Рубрика: Энергетика
Метки: СМОЛЕНСКАТОМЭНЕРГОСБЫТ, ЦОК

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Являясь гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Смоленской области, «СмоленскАтомЭнергоСбыт» особое внимание уделяет качеству обслуживания потребителей при работе с обращениями граждан, а также реализации дополнительных товаров и услуг.

По итогам 2016 года в компанию поступило свыше 953 тысяч обращений от потребителей электрической энергии – физических и юридических лиц. При этом лично в центры обслуживания и на участки филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» обратилось более 700 тысяч потребителей, по телефонам «горячих линий» оказано 263 тысячи консультаций.

Вопросы, с которыми жители региона обращаются в центры обслуживания гарантирующего поставщика, имеют самую широкую тематику. Они касаются порядка проведения расчетов и начисления платы за электроэнергию, передачи показаний, получения информации по лицевому счету.

Возможность во всех подразделениях филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» без комиссии совершить оплату потребленной электроэнергии является одним из преимуществ в обслуживании – почти половина обратившихся клиентов в 2016 году воспользовалась данной возможностью.

Значительная часть обращений связана с реализацией дополнительных товаров и услуг. Как отметил заместитель Генерального директора – директор филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» Александр Медведев, «данное направление является перспективным и очень востребованным, так как приобретение электротоваров, заказ энергосервисных услуг у гарантирующего поставщика для потребителей означает надежность и гарантию высокого качества».

Следование принципам клиентоориентированности и открытости является основополагающим в работе филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт». С этой целью проводится активная работа по совершенствованию каналов коммуникации с потребителями. В 2016 году повышена степень автоматизации приема показаний электронными способами, развернута система самообслуживания потребителей. Открытие третьего, дополнительного Центра обслуживания в Заднепровском районе города Смоленска – еще один шаг в направлении навстречу клиентам.

В филиале «СмоленскАтомЭнергоСбыт» подчеркивают важность своевременного и полного предоставления всем абонентам исчерпывающей информации о проведении расчетов, возможностях оплаты и об актуальности своевременной передачи показаний индивидуальных приборов учета, создание комфортных условий для обслуживания абонентов, обеспечение максимально удобных и понятных клиентских сервисов.

Компания: АО "АтомЭнергоСбыт"

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