"Росконгресс" и "Россети" подписали соглашение о сотрудничестве в области электроснабжения ключевых форумов

CABEX
1 марта 2017, 09:32
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ
Фонд «Росконгресс» и ПАО «Россети» договорились о сотрудничестве в сфере обеспечения надежного электроснабжения мест проведения главных экономических форумов страны, в числе которых Российский инвестиционный форум в Сочи (27—28 февраля 2017 г.), Международный арктический форум в Архангельске (29—30 марта 2017 г.), Петербургский международный экономический форум в Санкт-Петербурге (1—3 июня 2017 г.), Восточный экономический форум во Владивостоке (6—7 сентября 2017 г.).
Соответствующий документ был подписан «на полях» Российского инвестиционного форума в Сочи. В торжественной церемонии подписания приняли участие директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев и первый заместитель генерального директора ПАО «Россети» Роман Бердников.
«Подписанное соглашение для нас имеет приоритетное значение. Наша организация является оператором ключевых международных форумов в России. В рамках этих масштабных событий «Россети» выступят стратегическим партнерам, обеспечив надежное внешнее и внутреннее электроснабжение объектов, задействованных в мероприятиях», — отметил директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.
«У компании «Россети» накоплен значительный опыт обеспечения надежного и качественного электроснабжения крупных мероприятий - к примеру, зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи и еще целого ряда деловых и культурных площадок. Уверен, сотрудничество с «Росконгрессом» будет плодотворным и позволит провести важнейшие форумы на высочайшем уровне», - заявил Роман Бердников.
Выступая в качестве «Стратегического партнера» ключевых экономических форумов страны, ПАО «Россети» обеспечит выполнение проектных, строительных и электромонтажных работ, поставку оборудования, эксплуатацию временных сетей электроснабжения на площадках проведения вышеуказанных мероприятий.