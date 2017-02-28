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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Росконгресс" и "Россети" подписали соглашение о сотрудничестве в области электроснабжения ключевых форумов

Росконгресс и Россети подписали соглашение о сотрудничестве в области электроснабжения ключевых форумов

1 марта 2017, 09:32
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ

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 Фонд «Росконгресс» и ПАО «Россети» договорились о сотрудничестве в сфере обеспечения надежного электроснабжения мест проведения главных экономических форумов страны, в числе которых Российский инвестиционный форум в Сочи (27—28 февраля 2017 г.), Международный арктический форум в Архангельске (29—30 марта 2017 г.), Петербургский международный экономический форум в Санкт-Петербурге (1—3 июня 2017 г.), Восточный экономический форум во Владивостоке (6—7 сентября 2017 г.).

Соответствующий документ был подписан «на полях» Российского инвестиционного форума в Сочи. В торжественной церемонии подписания приняли участие директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев и первый заместитель генерального директора ПАО «Россети» Роман Бердников.

«Подписанное соглашение для нас имеет приоритетное значение. Наша организация является оператором ключевых международных форумов в России. В рамках этих масштабных событий «Россети» выступят стратегическим партнерам, обеспечив надежное внешнее и внутреннее электроснабжение объектов, задействованных в мероприятиях», — отметил директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

«У компании «Россети» накоплен значительный­ опыт обеспечения над­ежного и качественног­о электроснабжения кр­упных ме­роприятий - к примеру­, зимних Олимпийских ­и Паралимпийских игр ­в Сочи и еще целого р­яда деловых и культур­ных площадок. Уверен,­ сотрудничество с «Ро­сконгрессом» будет пл­одотворным и позволит­ провести важнейшие ф­орумы на высочайшем у­ровне», - заявил Рома­н Бердников.

Выступая в качестве «Стратегического партнера» ключевых экономических форумов страны, ПАО «Россети» обеспечит выполнение проектных, строительных и электромонтажных работ, поставку оборудования, эксплуатацию временных сетей электроснабжения на площадках проведения вышеуказанных мероприятий.

Компания: ПАО "Россети"

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