"Россети", Администрация Краснодарского края и Renault Россия договорились о создании условий для внедрения и реализации электромобилей

Администрация Краснодарского края, Renault Россия и ПАО «Россети» в рамках проходящего в Сочи Российского инвестиционного форума подписали трехстороннее соглашение о создании благоприятных условий для внедрения и реализации электромобилей на территории Краснодарского края. Свои подписи под документом поставили вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко, генеральный директор Renault Россия Андрей Панков и первый заместитель генерального директора ПАО «Россети» Роман Бердников.



Соглашение предусматривает совместную работу по реализации различных проектов в области развития электромобильного транспорта в регионе и повышения его доступности. В частности, Администрация Краснодарского края планирует на основе мирового опыта в качестве пилотного проекта определить «зеленые зоны» в пределах Сочи, Адлера или Олимпийского парка, доступные для въезда только электромобилей, на базе «зеленых зон» рассмотреть перспективы развития проектов аренды и каршеринга электромобилей, привлечь ПАО «Россети» для создания необходимой зарядной инфраструктуры для электротранспорта, а также организовать прокат электротранспорта на особо охраняемых природных территориях и территории Сочинского дендропарка.



Автомобильным партнером Администрации Краснодарского края в реализации проектов по популяризации электромобильного транспорта в регионе является Renault Россия. Кроме того, компания окажет всю необходимую поддержку по вопросам внедрения и распространения электромобильных технологий, а также будет участвовать в совместной с Краснодарским краем подготовке предложений к законодательным инициативам для создания благоприятных условий развития зарядной инфраструктуры, технических стандартов и регламентов.



ПАО «Россети» выступит энергетическим партнером проектов и обеспечит необходимые условия для реализации проектов по созданию зарядной инфраструктуры.



Подписание соглашения прокомментировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев:



«Использование новых технологий - залог развития, основа для модернизации и, в конечном счете, достижения устойчивой и стабильной экономики. Именно поэтому Краснодарский край всегда открыт для инноваций. Особенно, когда речь идет об экологии. Внедрение электромобилей - это наш вклад в будущее. Чтобы и завтра, и через 50 лет на нашем побережье был чистый воздух, зелень, все то, чем славится Кубань. В перспективе мы рассчитываем, что электромобили для наших курортов станут основным видом транспорта».



Генеральный директор Renault Россия Андрей Панков:



«Краснодарский край – один из уникальных курортных регионов России, невозможно переоценить значимость внедрения здесь экологически чистых технологий, к которым, без сомнения, относятся и электромобили. Renault – один из лидеров в области инноваций и технологий, мы рады возможности принять участие в таком важном проекте. Уверен, это не только поспособствует популяризации электромобилей в Краснодарском крае и окажет благотворное влияние на экологическую ситуацию, но и станет отличным примером для дальнейших проектов в других областях и регионах страны».



Первый заместитель генерального директора ПАО «Россети» Роман Бердников:



«Россети, как социально ответственная компания, ведет масштабную работу по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Это соглашение послужит дополнительным драйвером роста рынка электромобилей и инвестицией в будущее в части заботы об окружающей среде».