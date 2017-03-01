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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Россети", Администрация Краснодарского края и Renault Россия договорились о создании условий для внедрения и реализации электромобилей

Россети, Администрация Краснодарского края и Renault Россия договорились о создании условий для внедрения и реализации электромобилей

1 марта 2017, 15:19
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

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Администрация Краснодарского края, Renault Россия и ПАО «Россети» в рамках проходящего в Сочи Российского инвестиционного форума подписали трехстороннее соглашение о создании благоприятных условий для внедрения и реализации электромобилей на территории Краснодарского края. Свои подписи под документом поставили вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко, генеральный директор Renault Россия Андрей Панков и первый заместитель генерального директора ПАО «Россети» Роман Бердников.

Соглашение предусматривает совместную работу по реализации различных проектов в области развития электромобильного транспорта в регионе и повышения его доступности. В частности, Администрация Краснодарского края планирует на основе мирового опыта в качестве пилотного проекта определить «зеленые зоны» в пределах Сочи, Адлера или Олимпийского парка, доступные для въезда только электромобилей, на базе «зеленых зон» рассмотреть перспективы развития проектов аренды и каршеринга электромобилей, привлечь ПАО «Россети» для создания необходимой зарядной инфраструктуры для электротранспорта, а также организовать прокат электротранспорта на особо охраняемых природных территориях и территории Сочинского дендропарка.

Автомобильным партнером Администрации Краснодарского края в реализации проектов по популяризации электромобильного транспорта в регионе является Renault Россия. Кроме того, компания окажет всю необходимую поддержку по вопросам внедрения и распространения электромобильных технологий, а также будет участвовать в совместной с Краснодарским краем подготовке предложений к законодательным инициативам для создания благоприятных условий развития зарядной инфраструктуры, технических стандартов и регламентов.

ПАО «Россети» выступит энергетическим партнером проектов и обеспечит необходимые условия для реализации проектов по созданию зарядной инфраструктуры.

Подписание соглашения прокомментировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев:

«Использование новых технологий -  залог развития, основа для модернизации и, в конечном счете, достижения устойчивой и стабильной экономики. Именно поэтому Краснодарский край всегда открыт для инноваций. Особенно, когда речь идет об экологии.  Внедрение электромобилей - это наш вклад в будущее. Чтобы и завтра, и через 50 лет на нашем побережье был чистый воздух, зелень, все то, чем славится Кубань.  В перспективе мы рассчитываем, что электромобили для наших курортов станут основным видом транспорта».

Генеральный директор Renault Россия Андрей Панков:

«Краснодарский край – один из уникальных курортных регионов России, невозможно переоценить значимость внедрения здесь экологически чистых технологий, к которым, без сомнения, относятся и электромобили. Renault – один из лидеров в области инноваций и технологий, мы рады возможности принять участие в таком важном проекте. Уверен, это не только поспособствует популяризации электромобилей в Краснодарском крае и окажет благотворное влияние на экологическую ситуацию, но и станет отличным примером для дальнейших проектов в других областях и регионах страны».

Первый заместитель генерального директора ПАО «Россети» Роман Бердников:

«Россети, как социально ответственная компания, ведет масштабную работу по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Это соглашение послужит дополнительным драйвером роста рынка электромобилей и инвестицией в будущее в части заботы об окружающей среде».

Компания: ПАО "Россети"

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