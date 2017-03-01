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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Россети" и фонд "Талант и успех" создадут лабораторию электроэнергетики на базе "Сириуса"

Россети и фонд Талант и успех создадут лабораторию электроэнергетики на базе Сириуса

1 марта 2017, 17:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ

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 28 февраля на площадке Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Образовательным фондом «Талант и успех» и крупнейшим оператором энергетических сетей в России ПАО «Россети».

Подписи под документом поставили руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин.

Программа сотрудничества Фонда и компании «Россети» предполагает в том числе создание в Парке Науки и искусств «Сириус» профильной проектной мастерской по направлению «Электроэнергетика», а также организацию демонстрационного полигона возобновляемых технологий и энергоэффективности «Smart Building».

В свою очередь, руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева добавила: «Сотрудничество Фонда и компании не ограничится только созданием лабораторий. Это фактически перемещение исследовательских задач, исследовательских мощностей и научно-исследовательских центров в школьную среду. И этот ценный опыт следует тиражировать в рамках создания Центров работы с одаренными детьми в регионах».

Как отметил Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин: «Умная энергетика нуждается в умных потребителях и умных производителях. Фонд формирует как новое поколение потребителей, так и новую кадровую политику. Высококвалифицированными кадрами в один день не становятся, это серьезная большая работа. И какие бы мы не создали новые технологии, новое производство, новую систему управления, без талантливых кадров всё это будет бесполезным».

Компания: ПАО "Россети"
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