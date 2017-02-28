"Ростелеком" в Кузбассе внедряет кластерный подход к строительству ВОЛС

CABEX
1 марта 2017, 16:40
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком» продолжает работу по развитию оптических технологий для корпоративных клиентов Кузбасса. В селе Большая Талда и поселке Трудармейский Прокопьевского района впервые строительство оптических линий осуществлено по отраслевому принципу – ряды оптических клиентов оператора пополнились крупными предприятиями-угольщиками: АО шахтоуправление «Талдинское», ЗАО «ТАЛТЭК», шахта Кыргайская, ООО «Регион42», ЗАО «Салек», ООО «Разрез имени В.И. Черемнова и ООО «Разрез Талдинский – Западный».
Общий список абонентов, подключенных по оптике в указанных населенных пунктах, включает в себя 46 организаций: четыре разреза, 12 предприятий в Большой Талде и 30 – в Трудармейском. Все они в настоящее время получают телекоммуникационные услуги на базе технологии GPON: высокоскоростной доступ в Интернет, каналы связи, частные виртуальные сети и цифровую телефонию по протоколу SIP.
Для этой цели «Ростелеком» построил более 31 километра волоконно-оптических линий связи, а скорость передачи данных по организованным каналам может достигать 1 Гб/с
Константин Ярыгов, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»: «Оптические технологии пользуются популярностью у большого количества наших абонентов. Стабильность, высокая скорость передачи данных, обширный спектр услуг и сервисов - основные плюсы при выборе «оптики». На базе ВОЛС становится возможным предоставить абоненту полноценный пакет услуг с выгодными тарифными предложениями. Надеюсь, наши новые корпоративные клиенты по достоинству оценят телекоммуникационные услуги, предлагаемые нашей компанией».