Сформирована программа Первого Всероссийского кабельного конгресса

ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС пройдет 21-22 марта 2017 года в рамках 16-й международной выставки CABEX 2017 (КВЦ «Сокольники», г.Москва).

Всероссийский кабельный конгресс – первое деловое мероприятие в кабельной индустрии как по масштабу, так и по широте охвата вопросов, выдвинутых на повестку работы конгресса в течение 2-х дней.

В рамках программы Конгресса предусмотрено проведение Пленарного заседания, двух панельных дискуссий: «Проект «Кабель без опасности»: борьба с фальсификатом на рынке электротехнической продукции» и «Применение новых типов кабелей: инновации или надежность?», а также 5 секционных заседаний:

Стандартизация и сертификация кабельной продукции;

Современные материалы для кабельной промышленности;

Проектирование и строительство кабельных линий;

Технологии и оборудование для производства кабелей и проводов;

Мониторинг и диагностика состояния кабельных линий,

в рамках которых будет рассмотрено порядка 40 докладов по самым актуальным вопросам изготовления и эксплуатации на объектах современной кабельно-проводниковой продукции.

Участниками Конгресса станут 300 делегатов из числа производителей и поставщиков кабельно-проводниковой продукции; сырья для производства КПП; оборудования для производства КПП; электромонтажных изделий и кабельной арматуры; оборудование диагностики и мониторинга, а также компаний – потребителей: электросетевой комплекс; коммунальная энергетика; транспортная энергетика; энергетическое строительство.



На данный момент на мероприятие уже зарегистрированы представители таких организаций, как ПАО "Россети", НТЦ ФСК ЕЭС, МРСК Центра, Интер РАО-инжиниринг, Газпром нефть и др. Также в КАБЕЛЬНОМ КОНГРЕССЕ примет участие делегация АО "Мособлэнерго". Партнерами секций выступят Maillefer Oy, Lapp Group, Холдинг Кабельный Альянс, АО "Завод "Энергокабель".

Мероприятие организуют Ассоциация "Электрокабель" и ВНИИКП при участии ITE. При поддержке Министерства промышленности РФ. Генеральный информационный партнер портал RusCable.Ru.

Оператор – Агентство деловых коммуникаций «ПРИОРИТЕТ»

тел. +7 (495) 975-95-91 - многоканальный

Спешите зарегистрироваться на участие в крупнейшем деловом отраслевом мероприятии на сайте Конгресса: http://www.cable-congress.ru