Сформирована программа Первого Всероссийского кабельного конгресса

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
1 марта 2017, 14:00
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: Cabex-2017, Cabex-2017-КОНГРЕСС
ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС пройдет 21-22 марта 2017 года в рамках 16-й международной выставки CABEX 2017 (КВЦ «Сокольники», г.Москва).
Всероссийский кабельный конгресс – первое деловое мероприятие в кабельной индустрии как по масштабу, так и по широте охвата вопросов, выдвинутых на повестку работы конгресса в течение 2-х дней.
В рамках программы Конгресса предусмотрено проведение Пленарного заседания, двух панельных дискуссий: «Проект «Кабель без опасности»: борьба с фальсификатом на рынке электротехнической продукции» и «Применение новых типов кабелей: инновации или надежность?», а также 5 секционных заседаний:
в рамках которых будет рассмотрено порядка 40 докладов по самым актуальным вопросам изготовления и эксплуатации на объектах современной кабельно-проводниковой продукции.
Участниками Конгресса станут 300 делегатов из числа производителей и поставщиков кабельно-проводниковой продукции; сырья для производства КПП; оборудования для производства КПП; электромонтажных изделий и кабельной арматуры; оборудование диагностики и мониторинга, а также компаний – потребителей: электросетевой комплекс; коммунальная энергетика; транспортная энергетика; энергетическое строительство.
На данный момент на мероприятие уже зарегистрированы представители таких организаций, как ПАО "Россети", НТЦ ФСК ЕЭС, МРСК Центра, Интер РАО-инжиниринг, Газпром нефть и др. Также в КАБЕЛЬНОМ КОНГРЕССЕ примет участие делегация АО "Мособлэнерго". Партнерами секций выступят Maillefer Oy, Lapp Group, Холдинг Кабельный Альянс, АО "Завод "Энергокабель".
Мероприятие организуют Ассоциация "Электрокабель" и ВНИИКП при участии ITE. При поддержке Министерства промышленности РФ. Генеральный информационный партнер портал RusCable.Ru.
Оператор – Агентство деловых коммуникаций «ПРИОРИТЕТ»
тел. +7 (495) 975-95-91 - многоканальный
Спешите зарегистрироваться на участие в крупнейшем деловом отраслевом мероприятии на сайте Конгресса: http://www.cable-congress.ru