Специалисты МРСК Северо-Запада проведут семинар по закупочной деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
1 марта 2017, 17:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА
6 марта на многофункциональной площадке Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора (ул. Подстаницкого, 1, II этаж) состоится обучающий семинар, посвященный участию субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ. Семинар организован АО «Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП») совместно с министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.
Программа семинара сфокусирована на обучении субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) вопросам участия в закупках ПАО «МРСК Северо-Запада», в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, а также на повышении информированности СМСП о мерах поддержки, оказываемых АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк».
В рамках семинара планируется выступление заместителя министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Татьяны Руссковой.
В обучающей сессии примут участие: Владимир Быков, начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Северо-Запада», Виталий Машков, советник генерального директора АО «Корпорация «МСП»; Наталья Коротченкова, заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП»; Роман Капинос, заместитель председателя Правления - член Правления АО «МСП Банк».
Участники встречи получат возможность обсудить с представителями ПАО «МРСК Северо-Запада», АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» особенности и алгоритм участия в закупках, а также получить ответы на актуальные вопросы, в том числе о мерах финансовой поддержки СМСП.
Программа мероприятия представлена на сайте министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. Регистрация на мероприятие по телефону (8152) 486-352 или по электронной почте afmironova@gov-murman.ru.