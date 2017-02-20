"ТНС энерго Пенза" накапливает многомиллионный долг перед МРСК Волги

CABEX
1 марта 2017, 16:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕНЗАЭНЕРГО
ООО «ТНС энерго Пенза» продолжает накапливать долг перед ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») по оплате услуг за передачу электроэнергии. По состоянию на 28 февраля сбытовая компания должна сетевикам 589 миллионов рублей, из которых более 61 миллиона – долг за декабрь 2016 года, остальная сумма – более 528 миллионов - долг за январь 2017 года. Обращения в ООО «ТНС энерго Пенза» о необходимости своевременной оплаты за оказанные услуги и пояснения причин очередных срывов сроков платежей не принесли результатов. Таким образом, ситуация с систематическими задержками оплаты 2016 года повторяется.
Постоянные срывы сроков расчетов сбытовых компаний на протяжении всего 2016 года осложняли своевременное исполнение собственных обязательств ПАО «МРСК Волги» перед потребителями электроэнергии Пензенской области, смежными сетевыми организациями, подрядчиками, бюджетами разных уровней. Кроме того, в связи с задержкой оплаты для сетевой компании осложняется финансирование работ, связанных с надлежащей эксплуатацией сетей в осенне-зимний период 2016/2017 годов, проведением ремонтных работ на энергообъектах. Дополнительно приходится привлекать кредитные средства на выполнение обязательств, предусмотренных законодательством РФ по обеспечению технологического подключения к электрическим сетям новых потребителей на территории региона.
ПАО «МРСК Волги» является социально ответственной компанией и полноценно обеспечивает надежное электроснабжение потребителей даже в условиях недофинансирования из-за долгов недобросовестных контрагентов. Однако в конечном итоге такая ситуация не может не отразиться на общем инвестиционном климате и энергетической безопасности региона. В настоящее время основная задача для всех участников энергетического рынка в Пензенской области, региональной власти и потребителей электрической энергии – не допустить снижения платежной дисциплины и формирования многомиллионных долгов.