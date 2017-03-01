Учреждения Минздрава РСО-Алания задолжали "Севкавказэнерго" более 4,5 миллионов рублей: какие санкции ожидают чиновников?

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
1 марта 2017, 16:49
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО
Общая задолженность организаций, подведомственных Министерству здравоохранения РСО-Алания перед АО «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») по состоянию на 1 февраля 2017 года превысила отметку в 4,5 млн руб. В число самых злостных неплательщиков попали ГБУЗ «Дигорская центральная районная больница» (828 тыс. руб.), ГБУЗ «Кировская центральная районная больница» (680 тыс. руб.), ГБУЗ ПЦ Республиканская клиническая больница МЗ РСО-Алания (678 тыс. руб.), ГБУЗ Республиканский противотуберкулезный диспансер (459 тыс. руб.), ГБУЗ Республиканский онкологический диспансер МЗ РСО-А (429 тыс. руб.), ГБУ «Республиканский центр лечебного и профилактического питания» МЗ РСО-А (422 тыс. руб.), ГБУЗ Республиканская детская клиническая больница (262 тыс. руб.).
Диалог, который ведет гарантирующий поставщик с руководством медучреждений и представителями республиканского минздрава, пока не привел к положительным сдвигам. Ситуация усугубляется с каждым месяцем, однако, АО «Севкавказэнерго», понимая высокую социальную значимость учреждений здравоохранения, не применяет в их отношении процедуру ограничения энергоснабжения, чем и пользуются должностные лица в Министерстве здравоохранения РСО-Алания, ответственные за своевременное перечисление денежных средств за потребленную электроэнергию.
По словам исполняющего обязанности управляющего директора АО «Севкавказэнерго» Казбека Хаблиева, неплатежи учреждений здравоохранения наносят серьезный ущерб энергосбытовой организации. «Если в ближайшее время ситуация не начнет меняться в лучшую сторону, то мы будем вынуждены прибегнуть ко всем возможным законным методам принудительного взыскания задолженности», - заявил Хаблиев.