В 2016 году 185 студентов из средних специальных и высших учебных заведений области прошли практику в Смоленскэнерго

Производственную и преддипломную практику в 2016 году в стенах филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» прошли 77 студентов высших и 108 студентов средних специальных образовательных учреждений Смоленской области.



В целях обеспечения более качественной подготовки, подбора и развития персонала филиалом заключены договоры о долгосрочном сотрудничестве с рядом учебных заведений региона. Так студенты базового учебного заведения по подготовке специалистов не только для смоленского филиала, но и для ПАО «МРСК Центра» в целом - «Национального исследовательского университета «МЭИ» в городе Смоленске - прошли производственную и преддипломную практику в различных службах и отделах филиала. Летом азы профессии на производственной практике постигали студенты направления «Электроэнергетика и электротехника». А преддипломная практика будущих магистров стартовала в октябре прошлого года и завершилась в конце января 2017 года. Студенты узнали об основных направлениях деятельности ПАО «МРСК Центра», перспективах развития энергетической отрасли страны, приобрели необходимые для будущей работы навыки. Практика проходила под руководством опытных специалистов, готовых ответить на любые производственные вопросы.



Ребята из Смоленского политехнического техникума, Вяземского политехнического техникума, Вяземского железнодорожного техникума и Сафоновского индустриально-технологического техникума на практике в течение года знакомились с будущей профессией в районах электрических сетей филиала.



«Привлечение молодежи является одним из приоритетных направлений кадровой политики филиала. Принимая студентов для прохождения практик, мы не только знакомим их с будущей профессией и помогаем освоить практические навыки, но и формируем кадровый резерв компании, выделяем наиболее компетентных и перспективных выпускников, которые смогут влиться в ряды сотрудников филиала», - прокомментировала начальник управления по работе с персоналом Алла Королькова.



Помимо практик в течение 2016 года была проведена профориентационная работа с учащимися старших классов школ и студентами учебных заведениях Смоленской области. В районах электрических сетей филиала были организованы Дни открытых дверей и экскурсии на энергообъекты. С целью привлечения молодых специалистов в отрасль в районах электрических сетей проведены «Ярмарки вакансий» с участием районных Центров занятости населения.



В результате проведенных мероприятий в 2016 году 57 выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений были приняты в штат филиала «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».