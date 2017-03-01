В 2016 году "Каббалкэнерго" взыскал около 900 млн рублей задолженности за транспорт электроэнергии

CABEX
1 марта 2017, 14:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАББАЛКЭНЕРГО
В течение минувшего года организована результативная исковая работа в отношении контрагентов-должников филиала МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» (входит в группу компаний «Россети»). В результате данной работы, направленной на снижение дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, с территориальных сетевых организаций (ТСО) в КБР, взыскана значительная сумма. Объем исковых требований, удовлетворенных арбитражными судами по 18 заявлениям, составил 899,1 млн рублей.
Основными должниками за оказанные услуги по передаче электрической энергии, в отношении которых филиал ведет исковую работу, продолжают оставаться МУП «Чегемэнерго» и МУП «Каббалккоммунэнерго».
За нарушения договорных обязательств в части оплаты услуг по передаче электроэнергии в отношении этих предприятий в Арбитражный суд КБР было подано 16 исков о принудительном взыскании 610,7 млн рублей.
Принудительное взыскание образовавшейся задолженности активно осуществляется, в том числе, и в рамках возбужденных исполнительных производств.
Также результатом проведенной исковой работы можно считать факт, что в период с апреля по июль 2016 года с должниками были заключены три договора уступки права требования (цессии), в результате чего произведено погашение просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии в размере 655 млн руб.
В соответствии с действующим законодательством, филиал МРСК Северного Кавказа - «Каббалкэнерго» предпринимает все меры по возврату долгов с контрагентов-неплательщиков в рамках последовательно проводимой исковой работы. В текущем году энергетики продолжат реализацию мероприятий по взысканию задолженности и снижению рисков от неплатежей недобросовестных предприятий в интересах потребителей республики.