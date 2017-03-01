В "Газпроме" оценили инвестиции в строительство Грозненской ТЭС

Инвестиции в строительство Грозненской ТЭС оцениваются в 25-26 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров.



"Это будет (Грозненская ТЭС — ред.) газотурбинная электростанция отрытого цикла, две турбины по 180 МВт, с возможностью достройки в случае, если возникнет необходимость. Пока в Грозном нет крупных потребителей тепла, поэтому станция будет конденсационной. Но в случае принятия решений о строительстве НПЗ, а также создания возле электростанции энергоемких производств мы готовы достроить объект с выдачей тепла, требуемых потребителям параметров. Инвестиции составят порядка 25-26 миллиардов рублей", — ответил Федоров на вопрос о том, принято ли решение о конфигурации проекта строительства ТЭС, передает РИА Новости.



Он уточнил, что долговая нагрузка в связи с проектом не будет привлекаться на входящую в ГЭХ ОГК-2, которая его реализует, потому что ОГК-2 должна работать над снижением долговой нагрузки.



"Окончательное решение будет за профильными подразделениями ПАО "Газпром", — пояснил Федоров в ответ на вопрос о том, будут ли заемные средства привлекаться на ГЭХ.



Федоров также уточнил, что для ТЭС в Грозном понадобится строительство газопровода.



"Основная проблема, как я вижу, — это схема выдачи электрической мощности. Потому что за счет инвестора в электростанцию сетевые компании пытаются решить все свои вопросы. Мы не считаем ту сумму, которую нам показала МРСК Северного Кавказа, соответствующей действующим нормативным документам. Думаю, мы с коллегами данную ситуацию объективно разберем и найдем решение", — сказал собеседник агентства.

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