В Курскэнерго подвели итоги работы в 2016 году и обсудили задачи на ближайшую перспективу

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» под руководством директора предприятия Александра Рудневского прошло производственное совещание, в котором приняли участие начальники районов электрических сетей, заместители директора, руководители управлений и служб Курскэнерго. На мероприятии обсуждались итоги работы филиала в 2016 году и первоочередные задачи, стоящие перед ним в 2017 году.



Как было отмечено в докладах выступающих, Курскэнерго по итогам минувшего года добилось выполнения планов по ключевым производственным показателям. Потребителям отпущено 5,493 млрд кВт*ч электроэнергии (план 5,167 млрд кВт*ч ). Фактические потери энергии в электрических сетях Курскэнерго снизились на 0,67 % или на 17 млн кВт*ч от утвержденного плана.



В полном объеме выполнена ремонтно-эксплуатационная программа, направленная, в первую очередь, на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. Специалистами филиала отремонтировано более 2 500 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 0,4-110 кВ и 24 подстанции (ПС) 35-110 кВ. Во избежание технологических нарушений, вызванных падением деревьев и веток на провода воздушных линий, проходящих по лесным массивам, приведено в нормативное состояние более 900 га просек воздушных ЛЭП 0,4 – 110 кВ.



За отчетный период было исполнено 2 453 договора технологического присоединения (ТП) на общую мощность 52,9 МВт. При рассмотрении вопросов ТП, на совещании была отмечена важность исполнения договоров в законодательно установленные сроки.

Как показали итоги прошедшего года, вырос спрос на дополнительные услуги Курскэнерго. Так планы по реализации услуг «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиента при осуществлении процедуры технологического присоединения», «Оперативно-техническое обслуживание и ремонт электрических сетей и электрооборудования» в денежном выражении выполнены на 187% (17,6 млн руб.) и 175% (4,1 млн руб.) соответственно.



На совещании была затронута и тема прохождения Курскэнерго текущего осенне-зимнего максимума нагрузок. Участники совещания отметили, что за прошедшие месяцы аварий и крупных технологических нарушений в сетях филиала зафиксировано не было, а среднее время устранения мелких повреждений в сетях по сравнению с аналогичным периодом ОЗП 2015 – 2016 гг. (с 01.11.2015 по 16.02.2016) снизилось до 1,94 с 3,26 часа. Это стало возможно благодаря слаженной и профессиональной работе специалистов филиала, своевременному ремонту и обслуживанию оборудования.



Обсудили участники совещания и первоочередные задачи, стоящие перед Курскэнерго в 2017 году. Среди них – подготовка к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 2017-2018 года, реализация инвестиционной и ремонтной программ, дальнейшая оптимизация процедуры технологического присоединения потребителей к электрическим сетям, снижение потерь, профилактика травматизма сторонних лиц на объектах филиала.