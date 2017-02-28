В МРСК Северного Кавказа подведены итоги корпоративного конкурса на лучшее подразделение в декабре 2016 г.

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
1 марта 2017, 10:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
В МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний «Россети») подведены итоги корпоративного конкурса «Лучшее управляемое общество, филиал, территориальное подразделение» по итогам выполнения производственных показателей деятельности за декабрь 2016 г.
Основными критериями при определении эффективности являются показатели уровня потерь электроэнергии в сетях, рейдовой работы по отключению неплательщиков, собираемости платежей.
По результатам производственной деятельности в декабре 2016 г. присвоены следующие звания:
- лучший район электрических сетей – Карачаевские РЭС филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго»;
- лучшее энергосбытовое отделение – Джейрахское энергосбытовое отделение филиала МРСК Северного Кавказа - «Ингушэнерго»;
- лучшие электрические сети – Западные электрические сети филиала МРСК Северного Кавказа - «Ставропольэнерго»;
- лучший филиал – филиал МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго»;
- лучший мастерский участок – Мастерский участок №18 (Сергокалинский УЭ) АО «Дагестанская сетевая компания»;
- лучший участок энергосбыта – Участок энергосбыта № 2 (Цунтинский УЭ) ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»;
- лучшее управляемое общество – АО «Карачаево-Черкесскэнерго».
Ежемесячное подведение итогов корпоративного конкурса призвано мотивировать сотрудников на достижение высокого результата в работе не только филиалов компании, управляемых обществ и их структурных подразделений, но и коллектив ПАО «МРСК Северного Кавказа» в целом.