В рамках охраны труда в 2016 году в филиале "Вологдаэнерго" ликвидировано травмоопасное оборудование

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
1 марта 2017, 10:59
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛОГДАЭНЕРГО, ОХРАНА ТРУДА
В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») в рамках охраны труда выполнены мероприятия по ликвидации травмоопасного оборудования. За 2016 год заменено 3286 дефектных опор.
Кроме того, устранены негабаритные места до токоведущих частей трансформаторных подстанций 14 шт, а также выполнено восстановление блокировок исключающих возможность ошибочных действий персонала при переключениях на 2-х подстанциях.
В целом, затраты на охрану труда в филиале в минувшем году составили 70,74 млн руб, что на 21,5 процента больше чем в 2015 году. На эту сумму, в том числе, в 2016 году было приобретено 797 зимних и 953 летних комплектов (двух видов) спецодежды устойчивой к воздействию электрической дуги, 830 защитных касок, а также термостойкие перчатки, кожаные сапоги с маслобензостойкой подошвой и другая специальная экипировка.
По-прежнему, особое внимание специалистов филиала по данному направлению уделяется профилактике производственного травматизма и травматизма сторонних лиц. За год проведено 38 соответствующих мероприятий. В рамках системы внутреннего технического контроля организовано 3811 внезапных проверок рабочих мест. Проведено 55 практических занятий с проведением показательных допусков.
Энергетики регулярно напоминают жителям области об опасности поражения электрическим током, в том числе такая работа проводится и с детьми. За 2016 год в школах, детских садах, летних оздоровительных лагерях проведено 280 уроков с участием 9213 тысяч детей и подростков. Эта работа продолжается и в текущем году.