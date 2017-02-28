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Отраслевые новости: Энергетика

Весенний старт ремонтных работ на ТЭЦ и ГРЭС

Весенний старт ремонтных работ на ТЭЦ и ГРЭС

1 марта 2017, 15:30
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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1 марта на ТЭЦ и ГРЭС  Саратовского филиала "Т Плюс" стартует ремонтная кампания основного и вспомогательного оборудования, направленная на повышение качества и надежности энергоснабжения потребителей.

Несмотря на то, что до конца отопительного сезона 2016-2017 гг. осталось полтора месяца, энергетики  приступают к работам на энергооборудовании уже сейчас.  В этом году, согласно годовой программе ремонтов теплоэлектроцентралей, запланировано отремонтировать 65 единиц оборудования (36 котлоагрегатов и 25 турбоагрегатов), включая капитальный ремонт 3-х котлоагрегатов и 1 турбоагрегата.  В рамках подготовки к новому отопительному сезону также будет произведено техническое перевооружение дымовой трубы на Балаковской ТЭЦ-4. Помимо энергооборудования,  особое внимание будет уделено зданиям и сооружениям ТЭЦ и ГРЭС.  

«Эффективный старт ремонтной кампания на источниках тепловой энергии – это, наряду с  благополучным завершением ОЗП, ключевая задача энергокомпании на весенне-летний период 2017г., - отмечает директор Саратовского филиала «Т Плюс» Юрий Березин. – К ее  выполнению мы имеем техническую возможность приступить до окончания текущего отопительного сезона. Важно отметить, что работы никак не скажутся на процессе надежного обеспечения городов тепловой и электрической энергией».  

 Первым объектом ремонтной кампании станет котлоагрегат №5 на  Балаковской ТЭЦ-4.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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