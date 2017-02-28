Весенний старт ремонтных работ на ТЭЦ и ГРЭС

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
1 марта 2017, 15:30
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
1 марта на ТЭЦ и ГРЭС Саратовского филиала "Т Плюс" стартует ремонтная кампания основного и вспомогательного оборудования, направленная на повышение качества и надежности энергоснабжения потребителей.
Несмотря на то, что до конца отопительного сезона 2016-2017 гг. осталось полтора месяца, энергетики приступают к работам на энергооборудовании уже сейчас. В этом году, согласно годовой программе ремонтов теплоэлектроцентралей, запланировано отремонтировать 65 единиц оборудования (36 котлоагрегатов и 25 турбоагрегатов), включая капитальный ремонт 3-х котлоагрегатов и 1 турбоагрегата. В рамках подготовки к новому отопительному сезону также будет произведено техническое перевооружение дымовой трубы на Балаковской ТЭЦ-4. Помимо энергооборудования, особое внимание будет уделено зданиям и сооружениям ТЭЦ и ГРЭС.
«Эффективный старт ремонтной кампания на источниках тепловой энергии – это, наряду с благополучным завершением ОЗП, ключевая задача энергокомпании на весенне-летний период 2017г., - отмечает директор Саратовского филиала «Т Плюс» Юрий Березин. – К ее выполнению мы имеем техническую возможность приступить до окончания текущего отопительного сезона. Важно отметить, что работы никак не скажутся на процессе надежного обеспечения городов тепловой и электрической энергией».
Первым объектом ремонтной кампании станет котлоагрегат №5 на Балаковской ТЭЦ-4.