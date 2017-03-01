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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Волгоградский филиал МРСК Юга укрепляет сотрудничество с профильными высшими учебными заведениями

Волгоградский филиал МРСК Юга укрепляет сотрудничество с профильными высшими учебными заведениями

1 марта 2017, 15:11
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛГОГРАДЭНЕРГО

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Филиал ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» развивает сотрудничество с ведущими высшими и средними учебными заведениями региона с целью подготовки квалифицированных кадров для электросетевого комплекса.

Сотрудники волгоградского филиала приняли участие в ежегодной Ярмарке вакансий, которая состоялась в государственном аграрном университете. Заинтересовавшись информацией о компании, несколько десятков соискателей посетили стенд Волгоградэнерго. Здесь они подробно узнали о вакансиях и специфике предлагаемых профессий. Старшекурсников волновал вопрос о прохождении производственной и преддипломной практики на базе филиала, оклады молодых специалистов и другая информация.

Подготовка квалифицированного персонала – одно из приоритетных направлений кадровой политики МРСК Юга, направленной на то, чтобы вырастить достойную смену энергетиков, повысить квалификацию сотрудников и подготовить высокопрофессиональных инженеров. Всестороннее сотрудничество волгоградского филиала МРСК Юга в образовательной, научной и научно-практической сферах закреплено в соглашениях с аграрным университетом, энергетическим колледжем и филиалом национального исследовательского университета «МЭИ» в городе Волжском. Эти вузы являются для энергокомпании опорными, так как в них проводится подготовка специалистов по ключевым для электросетевого комплекса специальностям.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"
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