Волжская ГЭС заключила соглашение с администрацией города о взаимодействии в период половодья

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
1 марта 2017, 17:42
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
Волжская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») и администрация города Волжского Волгоградской области заключили соглашение о порядке взаимодействия в период половодья 2017 года. Документ предусматривает обмен информацией для оперативного реагирования на различные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в период пропуска «большой воды».
Во время весеннего половодья, гидроэнергетики будут регулярно предоставлять городской администрации информацию о режиме работы Волжской ГЭС. В частности, прогнозные данные по расходу воды и показатели уровня верхнего и нижнего бьефов за прошедшие и текущие сутки. Мэрия, в свою очередь, обязуется сообщать предприятию данные о том, как отражаются гидрологические режимы станции на деятельность других водопользователей.
«Сейчас гидроэнергетики активно готовятся к пропуску половодья. Чтобы обеспечить бесперебойное маневрирование затворами, специалисты проверяют состояние кранового хозяйства, гидромеханического и электротехнического оборудования водосливной плотины», - отметил главный инженер Волжской ГЭС Сергей Талагаев.
В настоящее время средние сбросные расходы воды через Волгоградский гидроузел составляют 6100 ± 100 м³/с. Такой режим работы Волжской ГЭС установлен с 21 февраля по 20 марта 2017 года Росводресурсами на основе рекомендаций Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.