Выручка ПАО "МОЭСК" за 2016 года по РСБУ выросла на 8,2%

CABEX
1 марта 2017, 09:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК
ПАО «МОЭСК» объявляет финансовые результаты по РСБУ за 2016 год. Выручка Компании достигла 139,9 млрд руб., в том числе выручка от передачи электроэнергии – 128,6 млрд руб. В отчетном периоде показатель EBITDA составил 37,2 млрд руб., чистая прибыль – 6,1 млрд руб.
В сравнении с аналогичным периодом 2015 года отмечается рост выручки по передаче на 9,3 %, связанный с ростом объема энергопотребления и «котлового» полезного отпуска. Выручка по технологическому присоединению за отчетный период составила 10,0 млрд руб.
Рост себестоимости относительно аналогичного периода 2015 года на 9,5% связан прежде всего с увеличением условно-неподконтрольных расходов на покупку потерь электроэнергии (16,2%), услуги ФСК ЕЭС и смежных ТСО (18,8%). Увеличение вышеуказанных расходов обусловлено, в том числе, ростом цен на покупку потерь электроэнергии, а также ростом тарифов на услуги ФСК ЕЭС и ТСО по итогам тарифно-балансовых решений. За 2016 год уровень потерь составил 8,33%, за аналогичный период прошлого года – 8,55%. Снижение собственных расходов Общества составило 0,9%. Данный факт связан с реализацией Обществом программы управления издержками. Стоит также отметить высокий уровень оплаты оказанных услуг по передаче электроэнергии - по итогам 2016 года данный показатель составил 102%.
Основное влияние на снижение показателей EBITDA и чистой прибыли в сравнении с аналогичным периодом 2015 года оказал рост прочих расходов Общества, а именно начисление резервов по сомнительным долгам и оценочным обязательствам Общества, а также рост прочих неденежных расходов.
Необходимо отметить, что по итогам 2016 года Общество обеспечило выполнение целевого показателя по чистой прибыли, установленного Бизнес-планом, утвержденным Советом директоров Общества.
Важным фактом деятельности Общества за 2016 год стала выплата рекордных дивидендов по итогам 2015 года – 50% от чистой прибыли по МСФО. Таким образом, суммарный размер выплат составил 6,3 млрд руб. или 12,97 коп. на одну обыкновенную акцию Компании.