МОЭСК обеспечила необходимой мощностью учебно-испытательный полигон МЧС России

CABEX
1 марта 2017, 11:26
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК
Энергетики южного филиала ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») выполнили комплекс мероприятий для электроснабжения учебного полигона практической подготовки пожарных и спасателей г. Москвы, расположенного вблизи д. Апаринки в Ленинском районе Подмосковья.
Многофункциональный комплекс ГКУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» оснащен более чем двумя десятками натурных участков и тренажеров, позволяющими моделировать различные чрезвычайные ситуации. В течение года на полигоне отрабатывают свое мастерство на занятиях, соревнованиях и различных сборах около 5000 человек. Для его электроснабжения потребовалось 1600 кВт мощности.
Для техприсоединения объектов полигона специалисты Южных электрических сетей реконструировали трансформаторную подстанцию, увеличив ее суммарную мощность в 2,5 раза: с 500 до 1260 кВА. С целью распределения и контроля поступающей электрической энергии заменены вводные и секционные автоматы в распределительном устройстве 0,4 кВ. Для организации учета установлены многотарифные электронные электросчетчики со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM. Комплекс мероприятий выполнен в рамках инвестиционной программы МОЭСК.
Кроме того, электроснабжение социально-значимого объекта осуществляется по особой категории надежности - с возможностью резервирования благодаря строительству новой ТП с двумя трансформаторами по 1000 кВА и питанием от подстанции 110 кВ «Коксогаз» по вновь проложенным кабельным линиям 6 кВ длиной порядка 2,3 км.
Как отметил начальник учебного полигона – начальник отдела обеспечения практической подготовки пожарных и спасателей ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС» Николай Васильев, проведенные энергетиками МОЭСК мероприятия обеспечили объекты учебного полигона качественным и надежным электроснабжением. Это позволит в течение всего года проводить подготовку будущих пожарных и спасателей для повышения качества профессионального обучения, приобретения навыков и умений ведения спасательных работ в условиях максимально приближенных к реальным в составе аварийно-спасательных формирований ГКУ «ПСЦ», ГКУ «МГПСС», государственных учреждений и организаций города Москвы.