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Отраслевые новости: Россия

На инвестиционном форуме в Сочи обсудили пути повышения производительности труда в России

На инвестиционном форуме в Сочи обсудили пути повышения производительности труда в России

1 марта 2017, 17:05
Рубрика: Россия
Метки: WorldSkills Russia

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27 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи прошла сессия «Повышение эффективности производства — национальный приоритет», участники которой обсудили производительность труда и государственные меры по повышению её эффективности. Спикеры сессии сошлись во мнении, что Россия нуждается в технологической революции, но отечественный бизнес пока слабо мотивирован на долгосрочные инвестиции.

Главный барьер для повышения производительности труда в России –  сокращение инвестиций в экономику страны и нежелание отечественных бизнесменов вкладываться в технологическое обновление предприятий, считает заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец. В качестве актуальной темы вице-премьер выделила повешение качества подготовки по рабочим специальностям.

«За последние три года было сформировано более 800 новых профессиональных стандартов. То есть, работодатели смогли объединиться по отраслевым группам и сформулировать требования к современным профессиям. Механизм запущен, и он предполагает постоянное обновление, – сказала Ольга Голодец. – Законодательно установлено, что вслед за профессиональными стандартами Министерство образования и науки России совместно с работодателями разрабатывает и внедряет образовательные стандарты».

Участники дискуссии высказали различные мнения относительно темпов технологического развития России. В частности, по словам главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, Россия пока отстаёт в технологическом развитии, а в ближайшие 10 лет основной прирост даст цифровая экономика.

Однако, какими бы темпами не развивалась технологическая революция, кадровый вопрос является одним из главных. О необходимости перенастройки системы образования и переквалификации, а также о роли профессионала на быстро меняющемся рынке труда рассказал гендиректор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

«Технологический ряд быстро меняется, сокращается количество работников на предприятиях, люди перетекают в другие отрасли, — отметил он. — Но при этом роль человека возрастает, поскольку требования к квалификации персонала стремительно меняются. Необходима переквалификация взрослого населения, ведь навыки быстро устаревают, а системного конвейера для получения новых навыков в России нет».

Роберт Уразов также считает необходимой  подготовку рабочих кадров на краткосрочную и долгосрочную перспективы. По его мнению, людей надо учить не только тем навыкам и профессиям, которые существуют сегодня, но и тем, что возникнут в будущем. Если эти компетенции стандартизировать и погрузить в систему профессиональной подготовки, наши граждане будут лучше адаптированы к трансформирующимся условиям занятости», — сказал Роберт Уразов.

В обсуждении также приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков, председатель совета Фонда «Центр стратегических разработок» и заместитель председателя Экономического совета при Президенте Российской Федерации Алексей Кудрин, заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Андрей Слепнев и другие. Модератором сессии выступил директор АНО «Центр мониторинга развития промышленности» Илья Семин.

Компания: WorldSkills Russia
Эта новость часть сюжета WorldSkills
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