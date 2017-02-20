Союзкомпозит и Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" подписали соглашение о сотрудничестве

Вчера в московском Экспоцентре исполнительный директор Объединения юридических лиц «Союз производителей композитов» Сергей Ветохин и технический директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Алексей Тымчиков подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание состоялось в рамках 10-й международной конференции «Современное состояние и перспективы развития производства и применения композитных материалов в России».



Стороны объединились для дальнейшего развития развитие компетенции «Технологии композитов», которая входит в блок «профессий будущего» FutureSkills, направленного на опережающую подготовку кадров для высокотехнологичного производства.



Сергей Ветохин отметил, что повышение квалификации кадров – это одна из ключевых задач Союзкомпозита. «Чемпионаты WorldSkills нам интересны как площадка, на которой мы можем оценить качество образования по стране и качество подготовки специалистов по нашей компетенции», – сказал исполнительный директор Объединения юридических лиц «Союз производителей композитов».



Компетенция «Технологии композитов» эта была введена в качестве презентационной в 2016 году по инициативе Союза производителей композитов, МГТУ им. Баумана и ряда других заинтересованных организаций, напомнил Сергей Ветохин. «Соревнования по этой компетенции состоялись в 2016 году в рамках финала Национального чемпионата и на WorldSkills Hi–Tech, а в этом году уже три региона отобрали команды, которые выступят по этой компетенции на нацфинале в Краснодаре в 2017 году», – сказал он.



В свою очередь, технический директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Алексей Тымчиков рассказал о перспективе выхода компетенции на мировой уровень: «Мы презентовали эту компетенцию международному сообществу на генеральной ассамблее WorldSkills International в Канаде в прошлом году, и в перспективе она может быть включена в перечень демонстрационных на мировом чемпионате WorldSkills в Казани в 2019 году».