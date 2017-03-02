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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

21 питающий центр отремонтируют сотрудники Лабинского филиала Кубаньэнерго в 2017 году

21 питающий центр отремонтируют сотрудники Лабинского филиала Кубаньэнерго в 2017 году

2 марта 2017, 14:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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В текущем году сотрудники Лабинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») проведут комплексные, капитальные и текущие ремонты 21 высоковольтной подстанции в трех районах Краснодарского края: Лабинском, Курганинском и Мостовском. От надежной работы этих питающих центров зависит электроснабжение 97 тысяч жителей, 170 объектов социального значения в 52-х населенных пунктах края.

На высоковольтных подстанциях энергетики планируют выполнить комплекс технических мероприятий, среди которых ремонт масляных выключателей, разъединителей, ячеек комплектных распределительных устройств, ограничителей перенапряжения. Замена устаревшего оборудования на более современное.

– Реализация программы ремонта основного и вспомогательного оборудования одна из наших ключевых задач при подготовке электросетевого комплекса к работе в предстоящие максимумы нагрузок. Сотрудники  Лабинского филиала приложат все усилия, чтобы выполнить ремонты оборудования максимально качественно и в установленные сроки, – подчеркнул директор Лабинских электрических сетей Андрей Герасько.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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