Антон Инюцын принял участие в дискуссии о вызовах цифровой экономики в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи

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2 марта 2017, 15:07
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын принял участие в панельной сессии «Вызовы цифровой экономики: роль социокультурной среды и инфраструктуры для развития бизнеса» в рамках Российского Инвестиционного форума-2017.
В сессии по цифровой экономике также приняли участие: замначальника Экспертного управления президента РФ Леонид Осипов, замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Соколов, генеральный директор «АСИ» Светлана Чупшева, президент «Деловой России» Алексей Репик, Член генсовета «Деловой России» Дмитрий Коробко, учредитель ГК «Фамилия» Александр Шульгин и другие. Модератором дискуссии выступил руководитель службы экономических программ телеканала «Россия 24» Алексей Бобровский.
Участники дискуссии обсудили перспективы построения в России и мире новой цифровой экономики, проблемы её сосуществования с традиционной экономикой, вопросы подготовки кадров, качества здравоохранения, образования, общественного питания в условиях развития новых технологий.
Антон Инюцын отметил, что «критерием успешности отечественной экономики является не количество применяемых в России инновационных технологий, а, в первую очередь, качество жизни граждан, и доступность их применения».
В этой связи заместитель главы Минэнерго России привел в пример проблему формирования социально-экономической инфраструктуры микропоселений, где сегодня проживают больше 10 млн. россиян. Уже сейчас готовы к внедрению и способны решать проблемы жителей микропоселений технологии в таких направлениях, как телемедицина, дистанционное образование, альтернативные способы транспортировки, автономное энергоснабжение, почтовое и банковское обслуживание с использованием информационных технологий, в том числе на основе отечественных разработок.
По словам Заместителя Министра, формирование качественной социально-эконмической инфраструктуры микропоселений - это лишь одна из многих социальных задач в России, которые сегодня можно решать при помощи цифровых технологий.