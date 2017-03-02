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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Белгородэнерго: ситуация с весенним паводком – на контроле

Белгородэнерго: ситуация с весенним паводком – на контроле

2 марта 2017, 15:17
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: БЕЛГОРОДЭНЕРГО

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Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» готовится к прохождению паводкового периода. По прогнозам Росгидромета, в этом году он начнется 15 марта, максимальная интенсивность придётся на неделю с 20 по 25 число. При этом подъем уровня воды в реках и водоемах региона ожидается в пределах среднегодовой нормы - до 0,8 метра.

В зоне возможного подтопления на территории Белгородской области находятся 387 энергообъектов. Это трансформаторные подстанции и опоры воздушных линий электропередачи, расположенные вдоль прудов, рек и других водоемов. Все они оборудованы реперами для замера уровня воды, защищены от ледохода и регулярно осматриваются оперативно-ремонтными бригадами на предмет повреждения фундаментов. На особом контроле – ЛЭП, обеспечивающие выдачу мощности электростанций, и электроснабжение социально значимых объектов. Для обеспечения их надежной работы проведен мониторинг затапливаемых территорий, разработаны схемы резервного электроснабжения потребителей и маршруты перемещения и дислокации дизель-генераторов с учетом возможного изменения русла рек.

Помимо этого, персонал всех структурных подразделений проверил работоспособность плавсредств, стационарных и передвижных насосов и другой спецтехники, машин и механизмов, очистил от снега отмостки строительных частей зданий ЗТП и РП, осуществил контроль дренажных систем и уплотнений в местах прохода кабелей, труб, вентиляционных каналов через стены сооружений. Вопрос об оказании первой помощи пострадавшим на воде и порядке действий в зоне затопления рассмотрен на плановых и внеплановых занятиях по технике безопасности.

Мониторинг изменения паводковой ситуации осуществляется круглосуточно. Оперативные сведения незамедлительно поступают в Центр управления сетями филиала Белгородэнерго и оперативно-ситуационный центр ПАО «МРСК Центра». В случае необходимости филиал готов оперативно принять необходимые меры для ликвидации последствий нештатных ситуаций.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго"

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