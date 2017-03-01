Более 500 учреждений в Новгородской и Псковской областях подключены к современным услугам связи "Ростелекома"

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
2 марта 2017, 15:26
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
По итогам 2016 года «Ростелеком» в Новгородской и Псковской областях обеспечил современными услугами связи на волоконно-оптической инфраструктуре более 500 предприятий и объектов государственной власти. В числе наиболее крупных организаций – Новгородский музей-заповедник, Псковская таможня, ФГБУ «Государственный заповедник «Полистовский», школа №36 в мкр. Ивушки, санаторий «Хилово», стадион «Электрон», а также физкультурно-оздоровительные комплексы в Окуловке и Малой Вишере.
Таким образом, бизнес-центрам, федеральным учреждениям и объектам социальной культурно-бытовой сферы доступны следующие телекоммуникационные услуги: цифровая телефония с набором бесплатных сервисов, доступ в Интернет на скорости до 100 Мбит/с,организация виртуальных частных сетей (VPN) и многое другое.
«Ресурсы и опыт компании «Ростелеком» позволяют проводить весь комплекс работ: от разработки проектно-сметной документации, подведения к зданию телефонной канализации и волоконно-оптических линий, монтажа кабельной разводки до подготовки документов для сдачи объекта. При этом число объектов, подключенных по волоконно-оптическим линиям, постоянно растет. «Ростелеком» готов приступить к работам по подключению сетей связи на любом этапе строительства объекта и предложить индивидуальные условия по организации телеком-инфраструктуры», - отметил Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Роман Пралич.
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