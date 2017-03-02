 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики "Севкавказэнерго" проводят обрезку деревьев вдоль линий электропередачи

Энергетики Севкавказэнерго проводят обрезку деревьев вдоль линий электропередачи

2 марта 2017, 14:59
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО

Обсудить на форуме

169 просмотров

В рамках реализации ремонтной программы энергетики филиала МРСК Северного Кавказа - «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») реализуют первый этап обрезки деревьев вдоль линий электропередачи различного класса напряжения. Выполнение мероприятий способствует предотвращению повреждений ЛЭП и возникновения чрезвычайных ситуаций при неблагоприятных погодных условиях. Падение деревьев и веток на провода, их схлестывания с линиями электропередачи могут стать причиной коротких замыканий, технологических нарушений в работе энергосистемы и, как следствие, отключений от энергоснабжения потребителей.

Несмотря на зимний период и, зачастую, неблагоприятные погодные условия, с начала нового года энергетики проводят работы по обрезке крон деревьев во всех районах Северной Осетии. Исключением не стала и столица республики – город Владикавказ. С этой целью задействована специальная техника, подъемные механизмы для работы на высоте. Мероприятия осуществляются при строгом соблюдении правил техники безопасности, имеются необходимые приспособления и инструменты.

Как отмечают в филиале энергокомпании, только во Владикавказе от нежелательной растительности, находящихся в опасной близости к линиям электропередачи будут освобождены охранные зоны воздушных линий на 10 улицах столицы, работы проведутся в поселках Заводской, Южный, Карца.

Расчистка трасс будет проведена в несколько этапов, проходящие в соответствии с графиком.

В течение 2017 года специалисты энергокомпании планируют расчистить от древесно-кустарниковой растительности 71 га просек вдоль охранных зон линий электропередачи, в том числе в сетях 35-110 кВ – 37 га, в сетях 0,4-10 кВ – 29,3 га.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!