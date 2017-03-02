Энергетики "Севкавказэнерго" проводят обрезку деревьев вдоль линий электропередачи

CABEX
2 марта 2017, 14:59
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО
В рамках реализации ремонтной программы энергетики филиала МРСК Северного Кавказа - «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») реализуют первый этап обрезки деревьев вдоль линий электропередачи различного класса напряжения. Выполнение мероприятий способствует предотвращению повреждений ЛЭП и возникновения чрезвычайных ситуаций при неблагоприятных погодных условиях. Падение деревьев и веток на провода, их схлестывания с линиями электропередачи могут стать причиной коротких замыканий, технологических нарушений в работе энергосистемы и, как следствие, отключений от энергоснабжения потребителей.
Несмотря на зимний период и, зачастую, неблагоприятные погодные условия, с начала нового года энергетики проводят работы по обрезке крон деревьев во всех районах Северной Осетии. Исключением не стала и столица республики – город Владикавказ. С этой целью задействована специальная техника, подъемные механизмы для работы на высоте. Мероприятия осуществляются при строгом соблюдении правил техники безопасности, имеются необходимые приспособления и инструменты.
Как отмечают в филиале энергокомпании, только во Владикавказе от нежелательной растительности, находящихся в опасной близости к линиям электропередачи будут освобождены охранные зоны воздушных линий на 10 улицах столицы, работы проведутся в поселках Заводской, Южный, Карца.
Расчистка трасс будет проведена в несколько этапов, проходящие в соответствии с графиком.
В течение 2017 года специалисты энергокомпании планируют расчистить от древесно-кустарниковой растительности 71 га просек вдоль охранных зон линий электропередачи, в том числе в сетях 35-110 кВ – 37 га, в сетях 0,4-10 кВ – 29,3 га.