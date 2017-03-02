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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС установят более 3,8 тыс. птицезащитных устройств на ЛЭП в центральных и южных регионах России

ФСК ЕЭС установят более 3,8 тыс. птицезащитных устройств на ЛЭП в центральных и южных регионах России

2 марта 2017, 14:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС ЦЕНТРА, ПТИЦЕЗАЩИТА

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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») планирует в 2017 году установить 3,8 тыс. птицезащитных устройств антиприсадочного типа на опорах линий электропередачи в центральных и южных регионах России. Это снизит риск поражения птиц электрическим током и повысит надежность работы сетей. Работы выполнят ремонтные бригады ФСК ЕЭС. Значительные объемы птицезащитных устройств установят на ЛЭП в Московской, Астраханской, Орловской и Курской областях.

По статистике отключения линий электропередачи из-за жизнедеятельности птиц являются третьим по значимости фактором аварийности в электрических сетях. В то же время, короткие замыкания, вызываемые приближением крупных птиц с большим размахом крыла к токоведущим частям оборудования, приводят к гибели птиц.

Для того, чтобы решить эту проблему, энергетики выполняют профилактические мероприятия – выявляют в ходе осмотров линий места гнездований, устанавливают на опорах специальные защитные устройства Этот способ защиты ЛЭП гуманен, он не наносит вреда жизни и здоровью пернатых и препятствует их посадке на опоры, вынуждает искать более безопасные места для строительства гнезд.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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