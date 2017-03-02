Инвестиции в российскую промзону в Египте могут составить $20 миллиардов

Инвестиции в российскую промышленную зону в Египте могут составить 20 миллиардов долларов, срок создания проекта рассчитан на 30 лет, заявил генеральный директор Технополиса "Москва" Игорь Ищенко.



"Мы рассчитываем, что проект будет интересен частным инвесторам, уже есть целая группа заинтересованных инвесторов в области логистики, других сферах", — сказал Ищенко на презентации проекта в Каире, передает РИА Новости.



По его словам, проект, который расположится к востоку от города Порт-Саид, будет реализовываться за счет частных инвестиций в три этапа. При этом застройка предполагает не только возведение промышленных объектов, но и жилые, рекреационные зоны. "Там будет не только промышленная инфраструктура, но и будут созданы все условия для жизни", — сказал Ищенко. Он пояснил, что проект в очень значительной степени создается для жителей Египта. В частности, появится порядка 25 тысяч рабочих мест, в основном для местного населения.



По словам руководителя Российского экспортного центра Петра Фрадкова, компаниям, инвестирующим в промзону в Египте, могут быть предоставлены гарантии, кредиты по льготным условиям. В то же время он отметил, что необходимо создавать совместные российско-египетские проекты, а также привлекать к ним третьи страны. "Мы будем выступать за то, чтобы проекты в рамках зоны носили совместный характер, возможно с привлечением третьих стран", — сказал Фрадков.

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