Кубаньэнерго устанавливает новый тип опор ЛЭП в горных поселках края

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
2 марта 2017, 17:40
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Специалисты филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (входит в группу «Россети») приступили к реконструкции воздушной линий электропередачи, питающей горный поселок Цуревский Апшеронского района Краснодарского края. Для проведения реконструкции будут применены инновационные материалы отечественного производителя – композитные опоры и защищенный изолированный провод.
Воздушная линия электропередачи, подлежащая реконструкции, питает электроэнергией потребителей хутора Цуревский и имеет протяженность 5,1 км. Энергетики выполнят установку 96 опор и монтаж защищенного изолированного провода протяженностью 16 км. Он обладает высокой степенью безопасности и экономичности в эксплуатации.
Композитные опоры – тип конструкции, который сравнительно недавно стали применять при строительстве воздушных линий электропередачи. Изготовленные из армированных полимерных материалов, они имеют высокие механические характеристики и обладают рядом уникальных свойств – небольшим весом и высокими диэлектрическими свойствами. При использовании композитных опор эксплуатационные расходы практически отсутствуют, а срок службы может достигать 120 лет.
– В нашей практике это первый случай применения композитных материалов для строительства энергообъектов. Высокие диэлектрические свойства позволяют ЛЭП сохранять работоспособность при пробое или перекрытии изоляции и исключают возникновение блуждающих токов или гибель птиц. Чаще всего композитные опоры используют в труднопроходимой и горно-пересеченной местности, – сообщил директор Адыгейских электрических ПАО «Кубаньэнерго» Владимир Папуков.