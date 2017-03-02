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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Кубаньэнерго устанавливает новый тип опор ЛЭП в горных поселках края

Кубаньэнерго устанавливает новый тип опор ЛЭП в горных поселках края

2 марта 2017, 17:40
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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Специалисты филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (входит в группу «Россети») приступили к реконструкции воздушной линий электропередачи, питающей горный поселок Цуревский Апшеронского района Краснодарского края. Для проведения реконструкции будут применены инновационные материалы отечественного производителя – композитные опоры и защищенный изолированный провод.

Воздушная линия электропередачи, подлежащая реконструкции, питает электроэнергией потребителей хутора Цуревский и имеет протяженность 5,1 км. Энергетики выполнят установку 96 опор и монтаж защищенного изолированного провода протяженностью 16 км. Он обладает высокой степенью безопасности и экономичности в эксплуатации.

Композитные опоры – тип конструкции, который сравнительно недавно стали применять при строительстве воздушных линий электропередачи. Изготовленные из армированных полимерных материалов, они имеют высокие механические характеристики и обладают рядом уникальных свойств – небольшим весом и высокими диэлектрическими свойствами. При использовании композитных опор эксплуатационные расходы практически отсутствуют, а срок службы может достигать 120 лет.

– В нашей практике это первый случай применения композитных материалов для строительства энергообъектов. Высокие диэлектрические свойства позволяют ЛЭП сохранять работоспособность при пробое или перекрытии изоляции и исключают возникновение блуждающих токов или гибель птиц. Чаще всего композитные опоры используют в труднопроходимой и горно-пересеченной местности, – сообщил директор Адыгейских электрических ПАО «Кубаньэнерго» Владимир Папуков.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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