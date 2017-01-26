Lapp Group на форуме ЭТМ

CABEX
2 марта 2017, 14:23
Рубрика: Новости компаний
Метки: Lapp Group
Приглашаем наших клиентов и партнеров, а также всех желающих посетить "Электротехнический форум ЭТМ" - мероприятие для профессионалов электротехнического рынка, которое пройдет 16 марта 2017 г. в городе Пермь. Участников форума ждут семинары, мастер-классы по сборке и установке электрооборудования от ведущих специалистов более 50 зарубежных и российских производителей.
В рамках форума также пройдет круглый стол по энергоэффективным решениям в промышленном секторе.
На стенде Lapp Group Россия под брендом ÖLFLEX® CONNECT CHAIN будут представлены образцы готовых решений на базе кабельных цепей, образцы кабелей Lapp российского производства LAPP KABEL® X05VV-F и LAPP KABEL® X05VV-F НГ(А) LS и другие новинки продукции.
Ждём Вас 16 марта с 10:00 до 17:00 часов.
Вход свободный. Регистрация на www.electricforum.ru обязательна.
Место проведения: Выставочный центр «Пермская ярмарка», г. Пермь, ш. Космонавтов, 59, 2 этаж ТЦ «Карусель»