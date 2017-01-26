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Lapp Group на форуме ЭТМ

Lapp Group на форуме ЭТМ

2 марта 2017, 14:23
Рубрика: Новости компаний
Метки: Lapp Group

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Приглашаем наших клиентов и партнеров, а также всех желающих посетить "Электротехнический форум ЭТМ" -  мероприятие для профессионалов электротехнического рынка, которое пройдет 16 марта 2017 г. в городе Пермь. Участников форума ждут семинары, мастер-классы по сборке и установке электрооборудования от ведущих специалистов более 50 зарубежных и российских производителей.

В рамках форума также пройдет круглый стол по энергоэффективным решениям в промышленном секторе.

На стенде Lapp Group Россия под брендом ÖLFLEX® CONNECT CHAIN будут представлены образцы готовых решений на базе кабельных цепей, образцы кабелей Lapp российского производства LAPP KABEL® X05VV-F и LAPP KABEL® X05VV-F НГ(А) LS и другие новинки продукции.

Ждём Вас 16 марта с 10:00 до 17:00 часов.

Вход свободный. Регистрация на www.electricforum.ru обязательна.

Место проведения: Выставочный центр «Пермская ярмарка», г. Пермь, ш. Космонавтов, 59, 2 этаж ТЦ «Карусель»

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Lapp Group

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