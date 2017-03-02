Миноритарий нашел дыру в защите "Евросибэнерго"

Как сообщает "Ъ", одному из миноритариев "Иркутскэнерго" удалось выиграть иск к структурам "Евросибэнерго" Олега Дерипаски по возмещению упущенной выгоды на 607,5 тыс. руб. Константин Александров не смог добиться от "Евросибэнерго" выставления оферты по выкупу его пакета по той же завышенной цене, по которой структура компании выкупила у "Интер РАО" 40% акций "Иркутскэнерго". Миноритарий продал свои бумаги по рыночной цене, но теперь имеет шанс возместить разницу по решению суда. Если это решение поддержат вышестоящие инстанции, то "Евросибэнерго" грозит поток сходных исков от миноритариев, а общие выплаты могут достичь 16,5 млрд руб.



Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил требования бывшего миноритария "Иркутскэнерго" Константина Александрова (владел 0,0006% акций) к ООО "Тельмамская ГЭС" (как и более 90% акций "Иркутскэнерго", принадлежит "Евросибэнерго" Олега Дерипаски). Господин Александров требовал от "Иркутскэнерго" компенсировать ему упущенную выгоду от продажи им своих акций по цене меньшей, чем цена, которую ООО "Тельмамская ГЭС" заплатило в июне 2016 года "Интер РАО" за 40% "Иркутскэнерго". Тогда пакет покупался из расчета 36,45 руб. за акцию, а на Московской бирже на тот момент бумага стоила 19,7 руб.



По закону об АО компания, собравшая свыше 30% от общего числа обыкновенных и привилегированных акций, должна направить обязательную оферту на выкуп долей у остальных акционеров в течение 35 дней. ООО "Тельмамская ГЭС" должно было направить такое предложение до 11 июля, но оферту так и не выставило, на что миноритарии жаловались в ЦБ. В ответ ЦБ ограничил структуры Олега Дерипаски в праве голоса на собраниях акционеров 30% акций (см. "Ъ" от 28 сентября 2016 года). На запрос "Ъ" в ЦБ не ответили. В ответе на жалобу еще одного миноритария Михаила Самарина (копия есть у "Ъ") ЦБ сообщал, что рассматривается вопрос об обращении в суд с заявлением о принудительном исполнении оферты ООО "Тельмамская ГЭС". Причины отсутствия оферты в "Евросибэнерго" и ООО "Тельмамская ГЭС" не комментируют, в решении суда говорится, что отсутствие оферты энергокомпания объяснила "невозможностью ее выполнения".



В итоге из-за отсутствия оферты от основного акционера Константин Александров продал свои акции на рынке в сентябре 2016 года по 16,2 руб. за штуку. По его оценке, упущенная выгода при продаже составила 607,5 тыс. руб. В решении суда говорится, что миноритарий неоднократно пытался принудить основного акционера к выставлению оферты: в частности, обращался в ЦБ, Минэкономики, Следственный комитет РФ. "Таким образом, суд считает, что истцом доказана вина ответчика в причинении истцу убытков в виде упущенной выгоды",— говорится в решении. Оно может быть обжаловано в течение месяца. В ООО "Тельмамская ГЭС" сообщили "Ъ", что считают решение суда "необоснованным и будут оспаривать его в апелляционной инстанции". Михаил Самарин отмечает, что это решение суда открывает судебные перспективы "как для текущих миноритариев, так и для тех, кто ранее вышел из бумаги, не дождавшись оферты и необходимых действий со стороны регулятора". По оценке Натальи Пороховой из АКРА, если "Иркутскэнерго" обяжут выплачивать упущенную выгоду оставшимся акционерам (9,5%), то расходы могут составить до 16,5 млрд руб.



Управляющий партнер адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай отмечает, что это первый подобный иск миноритария в судебной практике. "Я приветствую это решение суда,— говорит юрист.— Если такая практика будет распространяться, это может открыть новую страницу в корпоративном праве, когда через институт убытков миноритарные акционеры будут иметь возможность воздействовать на мажоритариев, чтобы те выполняли требования закона". По словам господина Тая, существенными моментами в этом деле являются активные действия акционера по защите своих прав — его обращения к АО и в госорганы с требованием о выставлении оферты, а также продажа им своих акций, что позволило зафиксировать убыток в виде разницы между ценой за акцию и тем самым упростило задачу по доказыванию размера упущенной выгоды. Партнер юридической фирмы Lidings Степан Гузей отмечает, что "исковые требования были сформулированы именно в защиту интересов конкретного индивидуального заявителя, предмет и основание иска не были размыты", в связи с чем поддержка этого решения вышестоящими инстанциями видится вполне возможной.



Источник: Коммерсант.

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