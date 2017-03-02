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Отраслевые новости: Россия

Минстрой планирует нормативно закрепить внедрение инноваций в отрасли

Минстрой планирует нормативно закрепить внедрение инноваций в отрасли

2 марта 2017, 14:06
Рубрика: Россия
Метки: ИННОВАЦИИ

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Минстрой РФ планирует в течение ближайших двух лет завершить работу по приведению нормативной и законодательной базы строительной отрасли для стимулирования внедрения инновационных технологий, сообщил журналистам в Новосибирске первый замглавы министерства строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий.

"Чтобы стимулировать инновации нужно создать законодательное нормативно-правовое и нормативно-техническое современное поле. Первые шаги уже сделаны. Актуализированы тысячи нормативных документов, накопившихся за долгие годы. Это СНИПЫ, нормы, своды правил. Впервые за долгие годы правительство выделило на это колоссальные средства – около 4,5 миллиардов рублей", — сказал замминистра, передает РИА Новости.

Он уточнил, что сумма выделена на 2016-2018 годы, в течение которых планируется привести нормативную базу отрасли к современным реалиям, связанным с продвижением инновационных технологий. Следующий шаг, по его словам, это необходимость связать экономику строительства с жизненным циклом зданий и сооружений, чтобы строителям стало выгодно применять новые материалы.

"Без этого мы не создадим предпосылок к внедрению инноваций. Законодательная база тоже к этому идет, например, принят закон о ценообразовании… Думаю, что в ближайшие два года эта работа в основном будет завершена. Но жизнь на месте не стоит", — сказал Ставицкий.

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