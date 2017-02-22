На Василеостровской ТЭЦ ПАО "ТГК-1" прошли учения по ликвидации чрезвычайной ситуации

CABEX
2 марта 2017, 13:58
Рубрика: Энергетика
Метки: ТГК-1
1 марта на Василеостровской ТЭЦ состоялись учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и обеспечении пожарной безопасности. По легенде на сопредельной с теплоцентралью территории произошла авария, в результате которой возникло облако хлора.
Энергетики отрабатывали порядок действий в случае заражения ТЭЦ химически-опасными веществами. При поступлении сигнала о приближении облака хлора был развернут пост радиационного и химического наблюдения, оповещен и подготовлен к эвакуации персонал, подготовлены силы и средства для проведения специальной обработки зараженной территории.
Помимо тренировки самостоятельных действий в случае угрозы ЧС и проверки готовности средств индивидуальной защиты, учения ставили целью отработать взаимодействие с органами власти и МЧС.
После завершения практической части тренировки прошло ее обсуждение.
– Объекты энергетики должны быть готовы ко всем возможным неприятностям, в том числе, если источник ЧС расположен на других территориях и не относится к нашим традиционным опасным факторам производства. Приоритетной задачей в таких случаях становится защита персонала и обеспечение взаимодействия всех подразделений, задействованных в ликвидации последствий аварии. Комиссия поставила за учения оценку «отлично», – рассказал директор Василеостровской ТЭЦ Евгений Комашко.