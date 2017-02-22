 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

На Василеостровской ТЭЦ ПАО "ТГК-1" прошли учения по ликвидации чрезвычайной ситуации

На Василеостровской ТЭЦ ПАО ТГК-1 прошли учения по ликвидации чрезвычайной ситуации

2 марта 2017, 13:58
Рубрика: Энергетика
Метки: ТГК-1

Обсудить на форуме

179 просмотров

1 марта на Василеостровской ТЭЦ состоялись учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и обеспечении пожарной безопасности. По легенде на сопредельной с теплоцентралью территории произошла авария, в результате которой возникло облако хлора.

Энергетики отрабатывали порядок действий в случае заражения ТЭЦ химически-опасными веществами. При поступлении сигнала о приближении облака хлора был развернут пост радиационного и химического наблюдения, оповещен и подготовлен к эвакуации персонал, подготовлены силы и средства для проведения специальной обработки зараженной территории.

Помимо тренировки самостоятельных действий в случае угрозы ЧС и проверки готовности средств индивидуальной защиты, учения ставили целью отработать взаимодействие с органами власти и МЧС.

После завершения практической части тренировки прошло ее обсуждение.

– Объекты энергетики должны быть готовы ко всем возможным неприятностям, в том числе, если источник ЧС расположен на других территориях и не относится к нашим традиционным опасным факторам производства. Приоритетной задачей в таких случаях становится защита персонала и обеспечение взаимодействия всех подразделений, задействованных в ликвидации последствий аварии. Комиссия поставила за учения оценку «отлично», – рассказал директор Василеостровской ТЭЦ Евгений Комашко.

Компания: ПАО "ТГК–1"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!