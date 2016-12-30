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Новости компаний

ООО "ТД "Ункомтех" приглашает на выставку Cabex 2017

ООО ТД Ункомтех приглашает на выставку Cabex 2017

2 марта 2017, 16:37
Рубрика: Новости компаний
Метки: Cabex-2017, КАБЕКС-2017, УНКОМТЕХ

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В Москве, в период с 21 по 23 марта 2017 г. в КВЦ «Сокольники» состоится 16-я Международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex 2017. Более 100 ведущих производителей и поставщиков кабельно-проводниковой продукции из России, Беларуси, Великобритании, Италии, Китая, Франции примут участие в Cabex 2017.

В рамках деловой программы выставки состоится «Первый Всероссийский Кабельный Конгресс», на котором будет обсуждаться весь спектр вопросов, связанных как с производством кабельно-проводниковой продукции, так и с ее применением.

Время работы выставки:

21 марта    10:00–18:00

22 марта    10:00–18:00

23 марта    10:00–17:00

Место проведения: Москва,  КВЦ «Сокольники», метро «Сокольники», 5-й Лучевой просек, дом 7, строение 1. Павильон 4.

Приглашаем посетить стенд ООО «ТД «Ункомтех»: № А 315, павильон 4.

Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет>>>

Компания: ООО "ТД "Ункомтех"
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