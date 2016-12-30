ООО "ТД "Ункомтех" приглашает на выставку Cabex 2017

CABEX
2 марта 2017, 16:37
Рубрика: Новости компаний
Метки: Cabex-2017, КАБЕКС-2017, УНКОМТЕХ
В Москве, в период с 21 по 23 марта 2017 г. в КВЦ «Сокольники» состоится 16-я Международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex 2017. Более 100 ведущих производителей и поставщиков кабельно-проводниковой продукции из России, Беларуси, Великобритании, Италии, Китая, Франции примут участие в Cabex 2017.
В рамках деловой программы выставки состоится «Первый Всероссийский Кабельный Конгресс», на котором будет обсуждаться весь спектр вопросов, связанных как с производством кабельно-проводниковой продукции, так и с ее применением.
Время работы выставки:
21 марта 10:00–18:00
22 марта 10:00–18:00
23 марта 10:00–17:00
Место проведения: Москва, КВЦ «Сокольники», метро «Сокольники», 5-й Лучевой просек, дом 7, строение 1. Павильон 4.
Приглашаем посетить стенд ООО «ТД «Ункомтех»: № А 315, павильон 4.
Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет>>>