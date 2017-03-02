Общественный совет при Минпромторге России подвел итоги реализации Концепции открытости в 2016 году

21 февраля с участием статс-секретаря-заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктора Евтухова состоялось первое в 2017 году заседание Общественного совета. В ходе прошедшего заседания были рассмотрены итоги исполнения ведомственного плана по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2016 год. С докладом об итогах его исполнения выступила врио директора Департамента стратегического развития и проектного управления Минпромторга России Татьяна Решетникова.



«За последние четыре года мы наблюдаем стабильный рост уровня открытости Министерства. Таких показателей удалось достигнуть, в том числе, благодаря эффективной работе с референтными группами, и получения от них обратной связи», - отметила она.



Заместитель директора Административного департамента Минпромторга России Алексей Ростовцев рассказал о реализации мероприятий в части наполнения и преобразования официального сайта Министерства, работы пресс-службы и противодействия коррупции. По состоянию на 20 февраля 2017 года Минпромторг России среди всех ФОИВ занял 4 место в системе АИС «Госмонитор». В среднем, информационный ресурс посещают свыше 6000уникальных посетителей в сутки.



Вместе с тем, развитие социальных сетей обеспечило прирост подписчиков в Instagram c 10 до 17 тысяч пользователей, в Facebook - с 16 до 30 тысяч, а наибольшая публикационная активность отмечена в официальной группе «Вконтакте».



"На протяжении 2016 года продолжилось информационно-методическое сопровождение работы раздела «Противодействие коррупции» официального сайта Минпромторга России, где появился механизм версии опубликованных документов, а также повысилась доступность информации за счет внедрения визуальных форм", - подчеркнул Алексей Ростовцев.



Члены Общественного совета отметили положительные тенденции в функционировании официального сайта Минпромторга России и, в целом, деятельность Министерства по обеспечению открытости, однако, обратили внимание на необходимость работы по повышению доступности информации для различных референтных групп, а также эффективности поиска информации на сайте.



По следующему вопросу повестки директор Департамента авиационной промышленности Минпромторга России Сергей Емельянов представил проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Государственную программу Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы». Он сообщил, что новая редакция документа подготовлена с учетом изменений финансирования в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 N 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Также в проекте уделено внимание необходимости совершенствования системы индикаторов госпрограммы и уточнению производственных планов государственных корпораций. По итогам обсуждения члены Общественного совета приняли решение одобрить проект Постановления.



Также в ходе заседания был обсужден вопрос о признании общественно значимым проекта Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» по результатам сформированного Плана-графика нормативно-правовой работы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на 2017 год.



В завершении заседания председатель Общественного совета при Минпромторге России Антон Данилов-Данильян представил план работы Общественного совета на 2017 год, который был единогласно утвержден.