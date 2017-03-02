Переход на 100% электротранспорт лишь увеличит выбросы СО2

Переход на электромобили и возобновляемые источники энергии фактически увеличит выбросы углекислого газа в атмосферу, сообщает The Conversation. Речь идет о Германии, где правительство встало на путь плавного перехода на чистую энергию.



Авторы статьи утверждают, что для полного перехода на электрический транспорт потребуются новые источники энергии. На ум сразу приходят угольные и ядерные электростанции. Но после Фукусимы Германия пообещала законсервировать все свои ядерные электростанции, а угольные слишком загрязняют атмосферу. Возможно, спасет больший КПД электромобилей, передает Хайтек.



КПД электродвигателя (около 75%) превышает КПД ДВС (30% и менее). Это действительно сократит необходимость в энергии, но разрыв все равно останется. Сегодня для функционирования всех автомобилей с ДВС Германии ежегодно требуется 572 ТВт-ч энергии в топливном эквиваленте. Если основываться на приведенных выше КПД, то после перехода на электротранспорт потребуется 299 ТВт-ч, но уже электроэнергии.



Закрытие ядерных станций добавит к этому разрыву еще 92 ТВт-ч. И тут возникает проблема. Даже, если учесть планы правительства по строительству новых источников возобновляемой энергии, нехватка составит 258 TВт-ч в год. Это объем энергии, который вырабатывают несколько крупных электростанций, такой объем энергии сравним с общим потреблением Испании или Ирландии.



В статье предполагают, что правительство не найдет выхода, и весь этот недостаток будет компенсироваться исключительно с помощью газа и угля. И даже если выбросы на дорогах дойдут до нуля, то электростанции, работающие, чтобы покрыть образовавшийся разрыв, быстро перекроют это преимущество увеличившимся количеством выбросов. Так, ежегодно на дорогах страны образуется 156 млн тонн CO2. Полное покрытие нехватки энергии повлечет выбросы 260 млн тонн CO2.

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