Приоритетом ремонтной программы ФСК ЕЭС на Юге России в 2017 году станет установка новых разъединителей и изоляторов

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
2 марта 2017, 17:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») в 2017 году отремонтирует оборудование на подстанциях и линиях электропередачи 110-500 кВ Южного и Северо-Кавказского федеральных округов на 917 млн рублей.
По сравнению с прошлым в текущем году установят в 1,5 раза больше фаз разъединителей и на одну тысячу больше изоляторов. В настоящее время на подстанциях 220 кВ «Вешенская-2» и «Шепси» ведется техническое обслуживание щитов собственных нужд и щитов постоянного тока, начинается ремонт оборудования на открытых распределительных устройствах. Работы повысят стабильность электроснабжения населенных пунктов и санаториев «Вешенский» в Ростовской области и «Одиссея» в Краснодарском крае.
Энергетики установят 104 новых выключателя, 871 фазу разъединителей и 11 компрессоров. На линиях электропередачи смонтируют более 17 тыс. изоляторов, будет расчищено более 2,2 га трасс ЛЭП.
Запланировано провести 10 учений совместно с МЧС, администрациями и региональными властями.