"Профотек" и "ОЭК" строят основу для "умных сетей"

CABEX
2 марта 2017, 17:30
Рубрика: Россия
Метки: Smart Grid, ОЭК, ПРОФОТЕК
Портфельная компания Роснано "Профотек" приступила к реализации проекта по оснащению АО "Объединенная Энергетическая Компания" (АО "ОЭК") современными системами противоаварийной автоматики. Это станет первым шагом на пути создания "цифровых подстанций" и реализации концепции строительства интеллектуальных энергетических систем типа SmartGrid ("умные сети"), сообщается в пресс-релизе Роснано.
Решение создано на основе инновационных волоконно-оптических трансформаторов тока с цифровым выходом производства "Профотек" и цифровых терминалов релейных защит, созданных компанией "Релематика". Внедрение системы позволяет создавать высокоточные и надежные системы противоаварийной автоматики и оперативного реагирования в точках соединения воздушной линии и высоковольтного кабеля.
Уникальность данного проекта состоит в том, что для создания измерительного элемента будет применяться размыкаемая гибкая петля из специального оптического волокна, устанавливаемая непосредственно на высоковольтной кабельной муфте. Применение такой конструкции исключает необходимость разрыва существующего кабельно-воздушного перехода и проводится без демонтажа уже существующих на подстанциях схем коммутации высоковольтного оборудования. Оптическая петля имеет очень малый вес, не создает механических нагрузок на опору кабельной муфты и не требует никаких дополнительных монтажных конструкций. Это позволяет обеспечить существенную экономию в части строительно-монтажных работ, по сравнению с применением традиционных электромагнитных трансформаторов.
"Цифровые технологии в энергетике находят все большее применение, так как они обладают существенными преимуществами по сравнению с текущими решениями, обеспечивая высокую точность измерений, а также возможность контролировать и управлять электрическими сетями в режиме реального времени. Компания "Профотек" уже сегодня производит и реализует оборудование завтрашнего дня для энергетики, формирует реальности будущего. Реализация данного проекта закладывает основы будущего построения цифровых подстанций, а в дальнейшем и создания интеллектуальных энергетических систем типа SmartGrid. Мы рады, что специалисты компании "ОЭК" идут в авангарде передовых технологий. "Профотек" готов и в будущем содействовать энергетическим компаниям в решении их задач", - отметил генеральный директор "Профотек" Олег Рудаков, передает и-Маш.