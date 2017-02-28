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Пресс-релизы

Сотрудники АО "ОКБМ Африкантов" стали лауреатами XVI Всероссийского конкурса "Инженер года - 2016"

Сотрудники АО ОКБМ Африкантов стали лауреатами XVI Всероссийского конкурса Инженер года - 2016

2 марта 2017, 13:48
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ

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Сотрудники АО «ОКБМ Африкантов» (входит машиностроительный дивизион Росатома -  Атомэнергомаш) стали лауреатами XVI Всероссийского конкурса «Инженер года - 2016».

Конкурс проводитсяРоссийским и Международным союзами научных и инженерных общественных объединений, приняли участие соискатели со всей страны. Конкурс направлен на выявление лучших инженеров России и популяризацию инженерного искусства. Лучших в профессии выбирали в двух категориях: «Инженерное искусство молодых» - в ней соревновались специалисты в возрасте до 30 лет, а также «Профессиональные инженеры» - для инженеров со стажем работы не менее пяти лет.

Лауреатом конкурса в номинации «Инженерное  искусство молодых» стал инженер-конструктор 1 категории подразделения 99 Андрей Маслов.

Звание Лауреата конкурса в номинации «Профессиональные инженеры» присвоено инженеру-конструктору 1 категории подразделения 41 Владимиру Малышеву, инженеру-конструктору 1 категории подразделения 56 Владимиру Крепкову, Инженеру-конструктору подразделения 47 Юлии Минькиной и начальнику бюро подразделения 40 Сергею Фатееву.

Торжественное вручение дипломов, сертификатов, знаков и памятных медалей состоялось 22 февраля в зале «Инженерной славы» в Москве.

Компания: АО "Атомэнергомаш"
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