Студенты, обучающиеся по специализированным программам подготовки Системного оператора, выиграли путевку в финал чемпионата "Case-in"

28 февраля 2017 года стартовал V Международный инженерный чемпионат «Case-in». Отборочный тур, по результатам которого определилась команда-финалист, а также торжественная церемония открытия лиг по электроэнергетике и металлургии – двух из пяти лиг чемпионата – прошли в Уральском федеральном университете им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, команда которого стала победителем «Case-in-2016».



По традиции церемонии открытия каждой лиги чемпионата проходят в вузах, чьи команды стали победителями в предыдущем сезоне: кроме УрФУ, право торжественно открыть юбилейный сезон «Case-in» завоевали Уральский государственный горный университет (лига по горному делу), Иркутский национальный исследовательский технический университет (лига по геологоразведке) и Тюменский индустриальный университет (лига по нефтегазовому делу).



Чемпионат проводит Фонд «Надежная смена», который с 2007 года выступает партнером АО «СО ЕЭС» в работе с молодежью. Системный оператор третий год подряд выступает стратегическим партнером чемпионата и его лиги по электроэнергетике. По материалам, подготовленным специалистами АО «СО ЕЭС», разработан инженерный кейс лиги по электроэнергетике. Кроме того, представители компании вошли в состав экспертной комиссии, которая оценит решения участников на отборочных этапах чемпионата в вузах – партнерах компании.



Открытие чемпионата дало старт отборочным турам, которые пройдут в 47 ведущих технических вузах в 35 регионах России и странах СНГ. Более 3000 студентов на протяжении трех месяцев будут бороться за путевку в финал «Case-in». В финале, который состоится в Москве 30-31 мая 2017 года, примут участие 47 команд, представляющих все пять лиг чемпионата.



От имени Системного оператора участников отборочного тура в УрФУ приветствовал генеральный директор филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала Владимир Павлов: «За всю историю человечества не придумано лучшего способа проявить творческий дух, чем соревнование. И международный инженерный чемпионат «Case-in» – это яркий пример соревнования, которое позволяет показать, как вы умеете отвечать на встающие перед вами вызовы. Ваши коллеги − стажеры ОДУ Урала – ежедневно решают подобные кейсы на своих рабочих местах. Этому же научитесь и вы, участвуя в чемпионате. Ежегодно мы внимательно наблюдаем за участниками, и предыдущие победители «Case-in» уже являются сотрудниками ОДУ Урала. Надеюсь, что так будет и в этом году: Системный оператор ждет лучших! Желаю вам победы!».



В отборочном этапе лиги по электроэнергетике на базе УрФУ приняли участие восемь команд, в том числе три команды студентов, проходящих обучение по специализированным программам подготовки по заказу АО «СО ЕЭС», одна из которых – команда «АВС» в составе Михаила Загидуллина, Вячеслава Лужецкого, Михаила Сенюка и капитана команды Игоря Зонова – заняла первое место и вышла в финал чемпионата. В мае 2017 года студентам предстоит защитить честь УрФУ на финале в Москве.



Победители высоко оценили опыт участия в чемпионате: «Мы участвуем в «Case-in» второй год подряд. В прошлом году команде не удалось добиться победы в отборочном этапе, но мы получили опыт, который сегодня привел нас к путевке в финал. Развитию практических навыков помогла работа в Системном операторе: мы научились применять полученные в университете знания, познакомились с нормативной документацией и перешли от теоретической подготовки к работе на настоящих объектах электроэнергетики. Решая кейс отборочного этапа, мы научились выделять главное, искать информацию, вырабатывать совместное решение и формулировать результат».



Итоги отборочного тура в УрФУ подвел советник директора АО «СО ЕЭС» Петр Ерохин: «С каждым годом уровень команд становится выше, участники демонстрируют интересные и смелые решения. Отрадно, что в этом году в отборочный этап вышли студенты младших курсов, и их выступление составило достойную конкуренцию старшим товарищам».



Международный инженерный чемпионат «Case-in» − единственный в России федеральный чемпионат топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, эффективный инструмент передачи будущим инженерам практических знаний, опыта и новых компетенций. Чемпионат включает пять направлений: электроэнергетика, горное дело, геологоразведка, металлургия, нефтегазовое дело. В финале команды – победители отборочных этапов каждой лиги – будут бороться за звание лучших инженерных студенческих команд, которые получат возможность пройти практики и стажировки в ведущих отраслевых компаниях. Победители лиг по электроэнергетике и горному делу примут участие в ежегодных летних образовательных программах «Энергия молодости» и «Горная школа».



В 2017 году национальными партнерами чемпионата выступили пять федеральных министерств − Министерство энергетики, Министерство природных ресурсов и экологии, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты, Министерство промышленности и торговли, а также Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.



Чемпионат ежегодно поддерживают крупнейшие отраслевые компании. В текущем сезоне использовать платформу чемпионата для отбора наиболее перспективных будущих специалистов планируют АО «СУЭК», АО «СО ЕЭС», ПАО «Татнефть», АО «Росгеология», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Мечел», ОАО «Сибирский антрацит», ООО УК «Колмар», ООО «ЕвразХолдинг», ООО «Восточная горнорудная компания», ПАО «РусГидро», ООО «Ай Эм Си Монтан», DMT, Филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ООО «Майкромайн Рус», ПАО «Распадская».