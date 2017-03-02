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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В "Каббалкэнерго" провели штабную тренировку

В Каббалкэнерго провели штабную тренировку

2 марта 2017, 16:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАББАЛКЭНЕРГО, УЧЕНИЯ

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Во Всемирный день гражданской обороны в филиале МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» состоялась штабная тренировка «Действия органов управления Кабардино-Балкарской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС при угрозе и возникновении ЧС, вызванных сходом снежных лавин и весенними паводками».

В тренировке приняли участие органы управления энергокомпании. Согласно вводной, полученной диспетчерской службой из Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР, в связи с возможностью схода снежных лавин, паводка и подтопления на территории республики был введен режим функционирования «Повышенная готовность».

После оповещения дежурным диспетчером руководства филиала, председатель комиссии по ЧС и пожарной безопасности – директор Юрий Губжоков провел заседание, по решениям которого был реализован комплекс превентивных мер по снижению последствий возможных ЧС, связанных со сходом лавин и весенними паводками, перед руководителям служб, отделов и подразделений были поставлены конкретные задачи.

В соответствии со сценарием, с полудня 28 февраля был введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», обусловленный  выходом из берегов рек и сходом снежной лавины. В 12 населенных пунктах КБР условно «пострадали люди, подтопленными оказались жилые дома, поврежденными и частично вышли из строя дороги, мосты, газопроводы, опоры и линии электропередачи».

Решением руководителя филиала были поставлены конкретные задачи по ликвидации последствий стихии и оперативного восстановления электроснабжения в пострадавших населенных пунктах. В тренировке было задействовано 46 человек и 27 единиц техники, оперативно оформлялись документы и направлялись в ГУ МЧС России по КБР и МРСК Северного Кавказа, слаженно отработала система оповещения.

Тренировка показала достаточно высокий уровень взаимодействия как «Каббалкэнерго» с ГУ МЧС России по КБР, так и подразделений, служб и отделов самого филиала. На итоговом совещании в ГУ МЧС России по КБР высоко оценили комплекс проведенных подготовительных мероприятий и уровень организации участия энергокомпании.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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